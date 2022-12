Relembre os melhores momentos de Tata Werneck no Lady Night em 2022

Tata Werneck protagonizou diversos momentos com seus convidados do Lady Night; a apresentadora chorou ao lembrar de Paulo Gustavo

Tata Werneck (39) participou de momentos que marcaram o Lady Night em 2022. Após a polêmica entrevista com Gkay (30), o talk show foi muito repercutido na internet nos últimos dias. Neste ano, a apresentadora do programa fez diversas entrevistas que renderam assunto entre os internautas. Relembre algumas delas:

Sabrina Sato (41) foi uma das convidadas do Lady Night que repercutiu nas redes sociais. Em um momento da entrevista, Tata sugeriu que as duas fizessem uma dublagem, enquanto Sabrina deveria dublar a pergunta de Tata, a anfitriã deveria dublar a resposta da convidada. Entretanto, a esposa de Duda Nagle (39) não entendeu a brincadeira e o momento ficou ainda mais engraçado.

esse vídeo da tata werneck com a sabrina sato no lady night é o mais engraçado do ano. sério passo mal de rir kkkkkkkkkk pic.twitter.com/D1ID2U2wR2 — guilérme (@guivaneios) December 28, 2022

A participação de Linn da Quebrada (32) também foi surpreendente para os telespectadores. Tata, que sempre deixa seus convidados de queixo caído, questinou se a ex-BBB já se envolveu com homens comprometidos. "Depende. Às vezes eu prefiro nem saber. Nem pergunto se a pessoa é casada ou não", revelou a cantora. Então, Tatá questionou se ela se envolveria com seu marido, Rafael Vitti (27), por mil reais. “Faço! Agora! Não precisa nem dar os mil reais!”, disparou Linn. A brincadeira continuou e a apresentadora ainda disse que então queria o dinheiro de volta.

Eduardo Sterblitch (35) também deu o que falar. O humorista e a apresentadora chegaram a ficar sem roupas no palco . Em um jogo de perguntas e respostas, quem errasse deveria tirar uma peça de roupa. O convidado chegou a ficar sem cueca, cobrindo as partes íntimas apenas com uma bota, e Tatá tirou o sutiã, usando as mãos para cobrir os seios.

A entrevista com Fabio Porchat (39) trouxe momentos emocionantes. Amigos de longa data, Tata e o convidado não aguentaram a emoção e caíram no choro ao falar de Paulo Gustavo (1978 - 2021). O humorista faleceu devido às complicações causadas pela Covid-19.

"As pessoas me perguntam quem é a pessoa mais engraçada que eu já conheci. Eu sempre respondi você e Paulo Gustavo. Sempre. hoje a gente não tem o Paulo. A gente tem você, na vida e na arte!”, disse Porchat. “A Tatá é uma pessoa engraçada aqui, mas vocês não a conhecem jogando. Ela é engraçada, hilária e me faz dar risada na vida. É o que o Paulo fazia", comentou Tata.