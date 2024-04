Relembre o que aconteceu com o irmão caçula de Drauzio Varella

O irmão caçula de Drauzio Varella, Fernando Varella, é interpretado por Bruno Gagliasso no filme Por Um Fio. Relembre a história dele

A história do oncologista Fernando Varella, que era o irmão caçula do médico Drauzio Varella, será retratada no filme Por Um Fio, inspirado no livro de mesmo nome. Na telona, ele será interpretado pelo ator Bruno Gagliasso, que mudou o seu visual para as gravações. Agora, que tal saber mais sobre a vida de Fernando?

Fernando Varella era dois anos mais novo do que Drauzio. Ele era especialista em oncologia, e morreu aos 44 anos em 1991. Ele foi vítima de câncer de pulmão, e foi fumante ao longo de sua vida. Além do tumor no pulmão, ele teve metástases no fêmur e na bacia, e seu caso era sem cura.

Drauzio participou do tratamento do irmão em seus últimos momentos de vida, o que foi um pedido de Fernando. A família já contou que a doença evoluiu de forma rápida.

"Nós perdemos nossa mãe muito cedo, eu tinha 4 anos. Eu e meu irmão sempre fomos ligados, nos formamos médicos e trabalhamos juntos. Éramos parceiros — parceria de dividir o salário. Com o passar dos anos, eu parei de fumar; Fernando, não. Ele fumava aqueles cigarros mentolados, que são ainda mais cancerígenos. Ele teve câncer de pulmão e eu tratei dele — não que eu quisesse [ser o médico responsável], mas ele pediu. Foi uma experiência muito dura", disse Drauzio em entrevista na TV Cultura.

Veja o visual de Bruno Gagliasso para as filmagens: