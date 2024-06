Relembre momentos divertidos de príncipe Louis em eventos da realeza britânica

Filho caçula de príncipe William e Kate Middleton, príncipe Louis costuma ser o centro das atenções nos eventos oficiais da família real britânica

Príncipe Louis (6), filho mais novo do príncipe William (41) e de Kate Middleton (42) e um dos 11 bisnetos da rainha Elizabeth II (1926-2022), está ganhando o coração do mundo. O membro mais jovem da família real britânica tem se destacado por sua personalidade forte e estilo irreverente. Ele costuma roubar a cena nos eventos oficiais da realeza e viraliza nas redes sociais.

Em sua mais recente aparição, na celebração do Trooping The Colour, que comemora o aniversário do Rei Charles III (75), em Londres, na Inglaterra, no último sábado, 15, ele fez uma dancinha divertida ao ouvir a banda da guarda real. A CARAS Brasil relembra, a seguir, alguns dos momentos mais fofos e divertidos de Louis que foram registrados por fotógrafos.

COROAÇÃO DE REI CHARLES III

Em 6 de maio de 2023, durante a coroação de rei Charles III, quase oito meses após a morte da rainha Elizabeth II, o verdadeiro protagonista do novo momento histórico da família real britânica foi o príncipe Louis. O menino viralizou na internet pelas suas expressões faciais. Desde o bocejo na Abadia de Westminster até à forma como reagiu ao espetáculo aéreo da varanda do Palácio de Buckingham.

Coroação de rei Charles III - Getty Images

A forma como o pequeno Louis acenou às milhares de pessoas que cumprimentaram a família real divertiu os admiradores.

ANIVERSÁRIO DE REI CHARLES III

Na cerimônia de aniversário de rei Charles III, em 17 de junho de 2023, registros de Louis no Trooping The Colour, com seus gestos e expressões, encataram a internet. Ele tem sido chamado de "Príncipe Traquina", devido às travessuras diante das câmeras.

Enquanto sua família cumprimentava a multidão da varanda do Palácio de Buckingham, o menino foi capturado pelas câmeras fazendo caretas, incluindo um gesto como se estivesse pilotando uma moto.

Cerimônia de aniversário de rei Charles III - Getty Images

JUBILEU DE PLATINA

O Reino Unido iniciou, no dia 2 de junho de 2022, as celebrações dedicadas ao Jubileu de Platina, que marcou os 70 anos de reinado da monarca Elizabeth II, considerado o mais longo da história.

A rainha Elizabeth II surgiu na sacada e cumprimentou a multidão. Ao lado dela, estava Louis que, mais uma vez entrou para a história. O menino surgiu com os ouvidos tapados por causa do barulho dos aviões. Ainda a forma como acenou às milhares de pessoas que cumprimentaram a família real divertiu os admiradores.

Momento em que Louis se queixou do barulho dos aviões no Jubileu de Platin - Getty Images

Príncipe Louis no Jubileu de Platina - Getty Images

DESFILE JUBILEU DE PLATINA

Ainda sobre a mesma comemoração, durante um desfile em 5 de junho, príncipe Louis chamou a atenção quando foi fotogrado tapando a boca da mãe, a duquesa de Cambridge. Quando Kate tenta impedir o comportamento do menino, ele faz uma série de caretas, coloca a língua para fora e depois o polegar no nariz enquanto mexe os outros dedos.

CONFIRA MAIS MOMENTOS IRREVERENTES DE LOUIS: