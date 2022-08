Regina Casé tieta Gabriel Sater, de 'Pantanal': "Sou fã"

Regina Casé encontrou com o ator Gabriel Sater nos Estúdios Globo, e tietou o interprete de Trindade na novela 'Pantanal'

Regina Casé (68) dividiu com os seguidores das redes sociais um encontro muito especial. A atriz, que está no elenco da primeira novela do Globoplay, Todas As Flores, encontrou o ator Gabriel Sater (40) em seu primeiro dia de gravações.

Em seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira, 4, a atriz compartilhou uma foto ao lado do artista, que interpreta Trindade em Pantanal, e contou que adorou conhecer o ator pessoalmente, já que é uma grande fã do folhetim das nove.

"Surpresa boa! Meu primeiro dia de estúdio de #todasasflores e eu que tô amando #pantanal dei de cara com vários amigos e também novos colegas que eu sou fã na novela. @gabrielsateroficial adorei lhe conhecer!", escreveu Regina na legenda da publicação.

Os internautas amaram o encontro. "Que lindos", disse uma seguidora. "Que delícia de encontro", falou outra. "Dois lindos e talentosos", falou uma terceira.

Vale dizer que no próximo trabalho, Regina Casé será mãe das personagens de Sophie Charlotte (33) e Leticia Colin (32). Recentemente, a atriz dividiu nas redes sociais um momento em que aparece curtindo com as artistas. "Minhas filhinhas!!! @sophiecharlotte1 @leticiacolin", celebrou ela na postagem.

Confira a foto do encontro de Regina Casé com Gabriel Sater:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina Casé (@reginacase)

