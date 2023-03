Regina Casé surpreende ao ser fotografada com sua filha Benedita

A apresentadora Regina Casé foi fotografada passeando em um shopping no Rio de Janeiro com a filha mais velha Benedita

Nesta última terça-feira, 28, Regina Casé (69) surpreendeu os internautas ao ser fotografada com sua filha mais velha, Benedita (33).

Mãe e filha surgiram sorridentes andando lado a lado, enquanto passeavam em um shopping na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A atriz e apresentadora usava um look todo laranja composto por uma blusa oversized e uma saia. Já Benedita, estava elegante com uma blusa amarela e um short preto curtinho que deixava suas pernas à mostra.

A primogênita de Regina é diretora e é fruto do casamento da apresentadora com o artista Luiz Zerbini, que terminou em 1996. Além de Benedita, Regina também é mãe de Roque (9), do seu casamento com Estêvão Ciavatta.

Em 2017, Benedita teve seu primeiro filho com o fotógrafo e diretor João Pedro Januário, Brás, que é o primeiro e único neto de Regina.

Fotos: Adão/AgNews

Aniversariante!

Neste último domingo, 26, Regina Casé recebeu diversas estrelas em sua mansão no Rio de Janeiro para celebrar seu aniversário de 69 anos.

Entre os presentes estavam Chay Suede e Laura Neiva, Zeca Pagodinho, Carolina Dieckmann, e Déa Lúcia, mãe do comediante Paulo Gustavo.