Regina Casé recebe famosos em festa de aniversário na sua mansão no Rio

Após celebrar aniversário na Sapucaí, atriz Regina Casé faz festão no Rio com presença de famosos

A atriz Regina Casé completou mais um ano de vida e organizou uma festa em sua casa no Rio de Janeiro com a presença de um verdadeiro time de famosos!

Na tarde deste domingo, 26, a artista reuniu familiares e amigos para comemorar a chegada de seu aniversário de 69 anos, completados no sábado, 25.

Além do marido, Estevão Ciavatta, a filha Benedita Zerbini e o genro João Pedro Januario, o ator Chay Suede e a esposa, Laura Neiva, estavam acompanhados dos filhos, Maria e José. A atriz Letícia Colin também compareceu com o marido, Michel Melamed, e o filho Uri. Os cantores Xande de Pilares e Zeca Pagodinho, a atriz Carolina Dieckmann, e outras celebridades como Douglas Silva e Déa Lucia também prestigiaram a apresentadora. A mãe de Paulo Gustavo (1978 - 2021) apareceu se jogando no samba.

Nos stories de seu Instagram, Regina compartilhou os registros de alguns convidados. Nas imagens, ela aparece dançando e cantando com os convidados. Filha do Orixá Obaluaê, a festa teve direito a um banho de pipoca nos convidados. No Candomblé e na Umbanda, o alimento é usado nas oferendas para o Orixá, além de servir como limpeza para as energias negativas.

Confira os famosos na festa de Regina Casé:

Fotos: Webert Belicio/Ag News

Regina Casé baba ao mostrar momento fofo com o caçula e o neto

Recentemente, Regina Casé encheu seu feed de amor ao compartilhar um momento encantador em família nas redes sociais!

Em seu feed no Instagram, a artista dividiu os cliques em que aparece com o filho mais novo, Roque, de nove anos, e o neto Brás, herdeiro de Benedita Casé Zerbini e João Pedro Januario. O marido de Regina, Estevão Ciavatta (54), foi quem flagrou o trio num emaranhado de amor no sofá. Ao legendar o post, a famosa se derreteu pela família e exaltou que ama ser mãe e avó.

"Subindo pelo emaranhado dos nossos pés a gente chega no maior amor que pode existir. Minha filha @beneditazerbini me ensinou a ser mãe. Nunca pensei que ia dar tão certo. Deu e muito! É só olhar pra mulher linda e mãe incrível que ela se tornou. Hoje acho que esse é meu melhor papel. Nada se compara a maravilha que é ser mãe da Benedita e do Roque e o sonho que é ser a vovó Yayá do Brás", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!