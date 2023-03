Regina Casé faz declaração para o genro: ''Nunca teve uma briga''

Atriz e apresentadora Regina Casé declara seu amor pelo marido de sua filha e pai de seu neto, João Pedro Januario, e fala da relação dos dois

A atriz e apresentadora Regina Casé (69) usou as redes sociais no domingo, 26, para fazer uma linda declaração para o seu genro, João Pedro Januario!

Longe do marido de sua filha, Benedita Casé (33), a artista aproveitou para declarar seu amor ao compartilhar uma série de três cliques de João em seu perfil no Instagram.

"JOÃO! GRANDÃO! Esse é o pai do meu neto Brás ,amor da minha filha Benedita… eles estão juntos há 14 anos e a gente é muito grudado… Viagens, trabalhos, tudo todo mundo junto… E nunca teve uma briga! Nem mesmo um bate boca", começou escrevendo.

Em seguida, Regina contou que estava viajando a trabalho com o marido, Estevão Ciavatta (54) e os filhos, Benedita e Roque (9), e João Pedro ficou no Rio de Janeiro cuidando do herdeiro Brás (5), e ressaltou que não era nenhuma data especial, mas queria deixar registrado que o genro faz falta nos momentos em família.

"Nessa semana fomos pra SP trabalhar, eu, Yoyô, Benedita e Roque e ele ficou no Rio cuidando do Brás.

Não é aniversário nem nada dele, estou escrevendo só pra dizer que você faz muita falta na nossa tropa! Só quatro dias e fiquei com muita saudade (imagino que você morreu de saudade de mim também, né?) Tudo eu tenho vontade de perguntar pra você, o que que você acha? Da roupa ao post, tudo…", continuou a famosa.

"Sinto muita falta de mostrar as coisas pra você, ver que você repara nas mesmas coisas que eu… Morrer de dar risada com você. Esse seu sorriso que fecha os olhinhos igualzinho ao Brás, sua gargalhada que faz a casa tremer. Não é nada não… É só pra dizer que eu te amo grandão, GRANDÃO!", finalizou Regina.

Confira a declaração de Regina Casé para o genro, João Pedro Januário:

Regina Casé descobriu o sucesso de 'Todas as Flores' após falar com pedreiro

Regina Casé, intérprete de Zoé em Todas as Flores, não esperava que a telenovela iria atingir o seu sucesso. Em coletiva de imprensa realizada na quarta, 22, a atriz contou que só percebeu o alcance da trama quando teve um encontro inusitado com um pedreiro, dias após o lançamento dos primeiros capítulos.

"Eu achei que não ia ter um boom, porque era no streaming, e quem ia ver era a classe B e A. No quarto ou quinto dia, eu desci na garagem do meu prédio, que estava em obras, e aí tinha um pedreiro bem clássico, aquele homem que ainda está com o corpo sujo do seu trabalho, baixinho, nordestino. Ele olhou para mim e falou assim: 'E aí Zoé? A casa vai cair!'. Eu levei um susto, achei que fosse encenação. Primeiro que ele sabia o nome, depois que a novela tinha começado há pouco tempo. E aí eu falei, com todo o meu preconceito: 'Mas você está vendo no Globoplay?'. E ele respondeu: 'Ué, 14,90'. Agora eu acho que é 35 reais, mas naquela época era isso. Ele sabia tudo e estava interessado", revelou Regina Casé, ainda surpresa com o sucesso de Todas as Flores.

