Regina Casé desabafa após filha deficiente auditiva sofrer preconceito: ‘Uma palhaçada’

Apresentadora e atriz Regina Casé responde pergunta de seguidor sobre preconceitos vividos pela filha

Nesta última sexta-feira, 11, a atriz e apresentadora Regina Casé usou suas redes sociais para conversar com seus seguidores! Após abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil oficial no Instagram, a artista respondeu um questionamento de um internauta sobre sua filha Benedita Zerbini e se ela sofre preconceito por ter deficiência auditiva.

Mesmo que acredite que sua filha seja alvo de menos discriminação hoje em dia, a apresentadora revelou que no passado, Benedita sofreu divertos tipos de preconceitos, inclusive quando a expunham publicamente, o que tornava tudo ainda pior.

“Ave, Maria! Quantos preconceitos! Se a pessoa percebia que ela usava aparelho auditivo, a pessoa começava a berrar com ela, falar assim, fazer gestos, um exagero, uma palhaçada. Nossa!”, revelou Regina Casé, aumentando o tom de voz durante o vídeo compartilhado em seus stories, gesticulando muito para exemplificar a situação.

“Todo tipo de preconceito. De eu ir a uma loja e a pessoa nem se dirigir a ela, nem olhava para ela, via que ela usava aparelhos nos dois ouvidos e falava: 'Ela quer qual calça, a branca ou a preta?', 'ela vai querer experimentar a roupa?'. Ela já era adulta do meu lado. Era uma coisa muito absurda”, completou a artista.

Então, a atriz contou que atualmente sua filha apresenta um programa no YouTube, chamado de PCDPOD, no qual fala sobre diversidade. “Acho que hoje em dia é muito menos, porque ela saiu do armário da surdez, fala tanto sobre isso que as pessoas não só já sabem, como também admiram”, afirmou Regina.

Regina Casé se derrete pelo neto ao celebrar Dia dos Avós

Recentemente, no Dia dos Avós, a apresentadora Regina Caséfez questão de exaltar seu amor pelo único neto, o pequeno Brás. Em seu feed no Instagram, a artista de 69 anos publicou uma sequência de fotos encantadoras em que aparece combinando look com o neto, herdeiro de 6 anos de Benedita Casé Zerbini e João Pedro Januario.

"Hoje é dia das avós! E eu amo ser a vovó Yayá! É uma alegria gigante ter um netinho como o Brás!

Corajoso, lindo, inteligente e o melhor… engraçado pra caramba! Morro de rir com ele o tempo todo!

Que delícia é ser avó! Nunca poderia imaginar que seria tão bom", se derreteu Regina, que também é mãe de Roque, do relacionamento com Estevão Ciavatta.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!