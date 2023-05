Reataram? Maiara e Fernando são vistos juntos em shopping

Maiara e Fernando, que já terminaram o relacionamento 11 vezes, foram vistos juntos em um shopping no interior de São Paulo

Estão juntos de novo? Nesta segunda-feira, 29, Maiara (35), da dupla com a irmã gêmea Maraisa (35), e Fernando Zor (39), da dupla com Sorocaba (42), foram flagrados passeando juntos.

Segundo um vídeo obtido pelo colunista Léo Dias, do portal Metrópoles, os cantores sertanejos aparecem andando juntinhos com looks confortáveis no Catarina Outlet, shopping localizado em São Roque, interior de São Paulo.

A possível volta de Maiara e Fernando repercutiu nas redes sociais, dividindo a opinião dos usuários. "Tô tão feliz feliz de ver Maiara e Fernando", confessou uma fã. "O amor venceu", comemorou outra. "Tão perfeitos", afirmou mais uma.

Também teve que não curtiu nada o possível retorno do casal. "Quanta falta de personalidade e amor-próprio nessa mulher", lamentou uma internauta. "Essa daí não se valoriza mesmo", comentou outra. "Bota casaco, tira casaco", falou uma terceira.

Vale lembrar que recentemente Maiara foi flagrada com o cantor Matheus Gabriel (27). O artista chegou a acompanhar as cantoras sertanejas em seus shows.

Confira o vídeo do flagra:

