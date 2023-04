Rafaela Ferreira encerra Poliana Moça com novo projeto e critica gordofobia: 'Difícil'

Em entrevista à CARAS, Rafaela Ferreira revelou detalhes sobre seu primeiro livro e refletiu sobre a gordofobia no audiovisual

A atriz Rafaela Ferreira (34), a Nanci da novela Poliana Moça, do SBT, está estreando em uma nova área: autora de livros. A famosa acaba de lançar o livro Eu Só Cabia em Palavras, obra infanto juvenil que aborda a gordofobia e o bullying na adolescência .

Em entrevista à CARAS Brasil, Rafaela falou um pouco sobre o novo projeto e aproveitou para refletir sobre como pessoas gordas são tratadas no meio audiovisual. Ela garantiu que o livro também pode servir de ferramenta para diminuir a gordofobia .

"Costumo dizer que esse livro não é um manifesto anti-gordofobia e que ele também não foi escrito para gordofóbicos especificamente, mas, com certeza, ver o ponto de vista da Giovana ajuda muito quem tem esse problema", destacou que iniciou o trabalho em meados de 2018 após começar a exercitar seu lado escritora.

"A verdade é que esse é um livro sobre os sentimentos mais sinceros que um corpo gordo tem como protagonista, que é algo que eu me interesso muito e algo que eu quero muito ver cada vez mais, que é o corpo gordo no lugar de protagonista", argumentou.

Apesar de Eu Só Cabia em Palavras não ser uma obra autobiográfica, Rafa, que ainda neste mês estreia no comando do videocast Azamigas , no Youtube, revela que acabou escrevendo histórias que viveu durante a adolescência. Ela também se inspirou em relatos de seguidores e alguns amigos.

"Falo sobre o bullying, porque, de fato, foi algo que aconteceu não só comigo, mas com as minhas seguidoras e com várias amigas, então tem histórias ali dentro que aconteceram comigo, sim, tem histórias ali que aconteceram com pessoas que eu conheço e eu fiz questão de colocar elas ali", contou.

GORDOFOBIA NO AUDIOVISUAL

Conhecida por estrelar novelas como Rebelde (2011) e Malhação ID (2009), a artista refletiu sobre como a pauta de pessoas gordas tem sido retratada no audiovisual. Para Rafaella, a indústria ainda está em evolução, mas cada vez mais aberta para novidades.

"Ainda falta um pouquinho para a gente começar a correr e dançar. A gente tá começando, estamos engatinhando, vem bastante coisa acontecendo, mas ainda é difícil a gente achar papel de protagonista . Consigo contar nos dedos séries que tem pessoas gordas como protagonistas", diz ela, que interpretou a personagem Nanci em duas temporadas de Poliana.

A atriz aproveitou para fazer uma crítica ao 'fat suit', termo em inglês usado para indicar pessoas magras que usam acessórios para parecer pessoas gordas. Ela apontou dois casos recentes que geraram polêmica na mídia.

"Ainda tem a presença muito forte do 'fat suit', que aconteceu em ‘A Baleia’ e ‘Matilda’, é algo que é muito feito, em vez de contratar um ator gordo para fazer um personagem, eles contratam alguém magro e colocam uma roupa de enchimento. Caramba, tem tanta gente boa. Tem tanta gente aí especializada formada, tanta gente que poderia trazer muito mais humanidade, profundidade ", declarou.

Sabendo da dificuldade de ver pessoas gordas como protagonista, Rafa sonha em ver seu livro sendo adaptado para alguma série ou filme: "Quem sabe, né? Eu tenho bastante esperança de que isso possa acontecer e que cada vez mais existam novos autores e protagonistas que tragam o corpo gordo como protagonista".