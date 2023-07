Rafael Cardoso revela que tentou contato com João Guilherme em meio à polêmica: “Equívoco”

O ator Rafael Cardoso revelou que tentou entrar em contato com João Guilherme e alega que polêmica envolvendo cropped foi “mal-entendido”

Nesta terça-feira, 4, Rafael Cardoso comentou pela primeira vez sobre a polêmica que se envolveu sobre o cropped usado por João Guilherme. O ator revelou que tentou fazer contato com João e ainda afirmou que tudo não passou de um mal-entendido.

“Não vou dar entrevista sobre esse assunto agora, mas adianto que foi um equívoco. Infelizmente compartilhei o vídeo sem assistir. Não tenho preconceito com nada”, afirmou Rafael a coluna da jornalista Mariana Morais do site Em Off.

O astro da novela “Outro lado do Paraíso” ainda revelou que tentou contato com João Guilherme: “Cheguei a mandar uma mensagem para o João Guilherme, me desculpando por qualquer mal-entendido”. Cardoso não deu mais detalhes sobre o contato.

Antes desta declaração do ator, sua assessoria já havia se manifestado por meio de uma nota, que reafirmava que tudo não se passou de um mal-entendido.

"Ele estava tratando de um outro assunto com o Nego Di, um evento, e na sequência fez um repost, sem nem prestar atenção ao conteúdo, para dar uma ‘força’ para ele, foi no automático. Rafael não é homofóbico, não se liga, nem tem nada a ver com a forma como as pessoas se vestem ou se apresentam… não faz parte dele isso. Quem o conhece sabe bem disso. E pede desculpas pelo mal-entendido, e se com isso ofendeu alguém", informou a assessoria dele, segundo o site Contigo! .

Relembre o caso!

O ator João Guilherme posou para fotos em suas redes sociais vestindo um cropped que deixava sua barriga à mostra durante uma viagem a Paris. O ex-BBB Nego Di gravou um vídeo criticando e debochando do jovem, e Rafael Cardoso compartilhou este clipe em suas redes sociais.

Então, quem entrou na polêmica foi o ator Igor Ricki, que saiu em defesa de João. "É de fato uma inversão de valores. Estou contigo, João Guilherme", disse o marido de Aline Wirley.

O meio-irmao de João, o cantor Zé Felipe também veio a público se pronunciar: "A secadora encolheu a roupa do João e ficou beirando o umbigo. Mas o João é bonito com qualquer coisa. Não tem jeito, quem é bonito é bonito e quem é feio é feio, com roupa ou sem roupa".

Por fim, João se manifestou em suas redes sociais, enfatizando que homofobia é crime e condenando ataques à comunidade LGBTQIAPN+ como os feitos no vídeo do participante do BBB 21. O jovem ainda condenou a atitude de Rafael de compartilhar o vídeo: "Me causa uma indignação gigante que duas pessoas públicas usem seu alcance pra espalhar ódio e preconceito, quando podiam ser aliados de uma causa tão importante. Quero usar minha influência para propagar o bem e o amor em um mundo já tão cheio de ódio, alimentado por atitudes preconceituosas como esta ;) Fico ainda mais revoltado quando isso vem de um colega de classe, um ator, que naturalmente deveria ter a mente mais aberta por viver da arte. Não dá pra entender”.