Rafael Cardoso: assessoria se pronuncia sobre repost de vídeo de Nego Di

Após virar assunto nas redes sociais, Rafael Cardoso se pronuncia por meio de sua assessoria de imprensa: 'Foi no automático'

O ator Rafael Cardoso deu o que falar nas redes sociais nesta quinta-feira, 29, ao repostar um vídeo polêmico do humorista Nego Di criticando o look do ator João Guilherme. Na ocasião, Nego Di falou sobre a roupa que o ator usou em um evento de moda internacional e seu comentário foi considerado preconceituoso. Agora, a assessoria de imprensa do artista se pronunciou e informou que ele compartilhou o vídeo sem assistir.

"Ele estava tratando de um outro assunto com o Nego Di, um evento, e na sequência fez um repost, sem nem prestar atenção ao conteúdo, para dar uma ‘força’ para ele, foi no automático. Rafael não é homofóbico, não se liga, nem tem nada a ver com a forma como as pessoas se vestem ou se apresentam… não faz parte dele isso. Quem o conhece sabe bem disso. E pede desculpas pelo mal-entendido, e se com isso ofendeu alguém", informou a assessoria dele, segundo o site Contigo!.

Por enquanto, Rafael Cardoso não se pronunciou publicamente sobre o assunto. Ele apenas apagou o compartilhamento do vídeo.

Igor Rickli reagiu ao repost de Rafael Cardoso

Nas redes sociais, o ator Igor Rickli se opôs ao amigo Rafael Cardoso em uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 29. Após o galã da Globo publicar uma mensagem endossando um discurso polêmico, ele também se posicionou.

"É de fato uma inversão de valores. Estou contigo, João Guilherme", disse o marido de Aline Wirley. A declaração vai contra o que Rafael Cardoso postou mais cedo. "Estou contigo", disse o ator da Globo endossando o discurso.

Rafael Cardoso pediu para sair do elenco de novela

Após a sua separação de Mari Bridi vir à tona, Rafael Cardoso decidiu pedir para sair do elenco da novela Amor Perfeito, trama das seis da Globo, para se dedicar a sua vida pessoal. "Pedi para sair por conta de tudo que tava acontecendo. Para você tá fazendo trabalho numa novela, que demanda muito tempo… eu tava mudando de casa, chegando em casa nova, acertando toda a parte judicial de separação, um monte de coisa. Nunca tinha negado uma novela. Sentei para conversar com a equipe de RH da Globo e todo mundo achou melhor", disse ele, que estava em um relacionamento de 15 anos com Mari Bridi.

Contratado da TV Globo até 2024, Rafael ainda falou sobre seu futuro na emissora. Depois de um tempo distante da telinha, ele já tem data para voltar. Mesmo sem dar muitos detalhes, o ator garantiu que a partir de março os fãs terão novidades: "Ainda não posso falar".