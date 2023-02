Rafael Cardoso ficará internado por uma semana após celulite infecciosa; entenda quadro

Ator, Rafael Cardoso contou sobre problema ao lado da namorada Vivian Linhares

O ator Rafael Cardoso (37) deu um susto nos fãs ao aparecer internado em um hospital no Rio de Janeiro. O artista recebeu o diagnóstico de uma celulite infecciosa e agora deverá ficar internado por uma semana, para garantir uma melhor observação da equipe médica.

A celulite infecciosa é uma infecção bacteriana que acontece na pele e, segundo a dermatologista Fernanda Nichelle, é considerada potencialmente grave. No caso de Rafael Cardoso , o ator teve uma foliculite, que é uma inflamação, entre o rosto e o pescoço e o problema evoluiu.

E, ao ver a evolução do problema, o ator fez bem em procurar ajuda médica. Nichelle explica que o tratamento requer o uso de antibióticos e precisa de "observação até controle do quadro, além de repouso e medicações que são necessários".

A especialista explica que para se prevenir da infecção, é necessário evitar "portas de entrada" para bactérias, como lesões na pele e até mesmo pequenos cortes. Além disso, qualquer um está sujeito a desenvolver a infecção, por isso é importante estar atento aos sintomas.

"Os pacientes acometidos pela celulite infecciosa podem sentir febre, calor, edema [que são inchaços] e eritema [vermelhidão no local] e dor", completa a dermatologista, especializada em estética avançada pelas faculdades Harvard e Universidade de Michigan.

Ela ainda explica que a infecção pode evoluir e se tornar grave. "Depende do grau de acometimento e [da demora até o] início do tratamento, o quadro pode ser mais severo", acrescenta ela, em entrevista à CARAS Digital.

O ator deu a notícia aos fãs através dos Stories do Instagram, nesta terça-feira, 14. Ao lado da atual namorada, a modelo Vivian Linhares, ele gravou um vídeo no quarto do hospital explicando aos mais de 2,5 milhões de seguidores que ficaria internado pelos próximos sete dias.

RAFAEL CARDOSO COMENTA SOBRE FIM DO CASAMENTO COM MARI BRIDI

Cardoso foi casado com Mari Bridi por 15 anos. Juntos, eles tiveram dois filhos. Recentemente, o artista contou como está se saindo após o término do relacionamento. "Estou cuidando da minha saúde, trabalhando, olhando para mim e entendendo como é estar na minha própria companhia outra vez. Confesso que poucos foram os momentos desagradáveis."

Ele ainda comentou sobre a forma como a separação foi divulgada para o público. "Me chamaram de solteirão... eu nunca disse isso! Estou solteiro, sim, mas jamais falaria dessa forma ou agiria como se fosse. Não é um acontecimento tão simples, então, o máximo que eu puder fazer para deixá-lo mais confortável, farei", declarou, em entrevista à revista CARAS.

Por fim, Rafael Cardoso disse: "Nossa família não acabou, só mudou de forma. Também contamos com o apoio de um psicólogo. Acredito que o segredo é encararmos essa nova fase com amor. Independentemente do jeito que essa relação minha e da Mariana aconteça, amor, cuidado e respeito são nossos pilares. Sei que ela é uma ótima mãe, assim como ela sabe que eu sou um ótimo pai".