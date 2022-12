Rafa Kalimann visita escola onde estudou: ''Recebi o melhor presente pra esse dia''

Na véspera de Natal, apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann mostra visita à escola onde estudou em Iturama, no interior de Minas Gerais

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) compartilhou com os fãs nas redes sociais que fez uma visita na escola em que estudou!

Em viagem ao interior de Minas Gerais, a apresentadora matou a saudade do colégio onde estudou na cidade de Iturama, a Escola Estadual Antônio Ferreira Barbosa.

Na véspera de Natal, no sábado, 24, a ex-BBB reviu antigas professoras e as notas de seu boletim escolar, que eram 60 na maioria das matérias. Acompanhada do pai, Sebastião, a ex-BBB ainda contou que seus pais recebiam a visita do conselho tutelar frequentemente.

"Pegamos o carro e viemos até aqui para meu pai sentir muito orgulho de mim e todas as minhas notas 10!", brincou. "Vivi tanta coisa nessa escola que semanalmente o conselho tutelar estava lá em casa", disse ela.

Em seu perfil no Instagram, Rafa compartilhou um vídeo do momento. "Meu maior presente de Natal foi conseguir revisitar a escola que estudei que mais me marcou. Sou formada por escola pública, por gente que me ensinou que se eu queria algo eu só tinha uma alternativa: lutar! Fui no respeito, na disciplina, nos valores", iniciou ela.

"Voltar, sentar na minha carteira pra escrever uma dedicatória agradecendo a educação que recebi foi o melhor presente pra esse dia. A caminhada foi longa até aqui, me esbarrei diversas vezes com experiências que adquiri nessa Escola Estadual Antônio Ferreira Barbosa em Iturama, no triângulo mineiro. Esse vídeo tem tanto de mim."

Ao finalizar, Rafa fez questão de agradecer por cada ensinamento que recebeu. "Tenho orgulho de falar que tudo o que construí foi a soma de cada pessoa que me ensinaram os principais valores, meus pais, meus professores, diretores como a Mariliza e tantas pessoas que estão dispostas a escrever o futuro através da educação para cada criança. Emocionada e cheia, resgatei ainda mais coragem."

Confira a visita de Rafa Kalimann à escola onde estudou:

José Loreto guarda salto quebrado da sandália de Rafa Kalimann

Recentemente, Rafa Kalimann usou as redes sociais para recordar o início de seu relacionamento com José Loreto (38)! Ela mostrou que o namorado ainda guarda o salto de sua sandália que quebrou durante participação no programa Domingão.

Em junho, os dois foram jurados do quadro Dança dos Famosos e o ator dedurou o que havia acontecido com Rafa. Em seu feed no Instagram, a famosa postou o clique dos dois no dia da gravação do programa da TV Globo em que Loreto aparece segurando o salto quebrado, e um outro atual em que ela mesmo surgiu com o salto na mão, com o ator ao fundo deitado na cama. "Era pra ter sido só uma brincadeirinha', mas ele nem devolveu o salto", brincou Rafa.

Nos Stories, a ex-BBB ainda compartilhou registros relembrando o momento e o início da relação dos dois, que assumiram o namoro em agosto. "A história começou com um salto no Domingão. Que nunca me devolveu kkkkk", disse Rafa. Em seguida, ela mostrou que o amado esconde o salto quebrado em seu armário. "Ele esconde ainda", escreveu ela, aos risos.

