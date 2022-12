José Loreto guarda salto quebrado da sandália de Rafa Kalimann: ''Era pra ter sido só uma brincadeirinha''

Apresentadora e influencer Rafa Kalimann mostra que José Loreto encontrou o salto de sua sandália que quebrou no 'Domingão'

A apresentadora e influenciadora digital Rafa Kalimann (29) usou as redes sociais para recordar o início de seu relacionamento com José Loreto (38)!

No domingo, 18, ela mostrou que o namorado ainda guarda o salto de sua sandália que quebrou durante participação no programa Domingão. Em junho, os dois foram jurados do quadro Dança dos Famosos e o ator dedurou o que havia acontecido com Rafa.

Em seu feed no Instagram, a famosa postou o clique dos dois no dia da gravação do programa da TV Globo em que Loreto aparece segurando o salto quebrado, e um outro atual em que ela mesmo surgiu com o salto na mão, com o ator ao fundo deitado na cama.

“'Era pra ter sido só uma brincadeirinha', mas ele nem devolveu o salto", escreveu Rafa Kalimann ao legendar o post.

Nos Stories, a ex-BBB ainda compartilhou registros relembrando o momento e o início da relação dos dois, que assumiram o namoro em agosto. "A história começou com um salto no Domingão. Que nunca me devolveu kkkkk", disse Rafa. Em seguida, ela mostrou que o amado esconde o salto quebrado em seu armário. "Ele esconde ainda", escreveu ela, aos risos.

Confira o salto quebrado da sandália de Rafa Kalimann:

Rafa Kalimann ostenta corpão de biquíni fio-dental em dia de praia com José Loreto

Rafa Kalimann aproveitou o calorzão no Rio de Janeiro recentemente para ir à praia na companhia do namorado, José Loreto! Nos Stories de seu Instagram, a apresentadora compartilhou uma série de fotos com o ator.

A ex-BBB escreveu um "resumão de seu domingo": "Comecei na praia, fazia tempo que eu não pegava uma prainha despretensiosa e sem pressa. Comer pastel, mergulho no mar mais calmo, jogar conversa fora e 'tentar ler'", disse. Em seguida, ela contou que boiou pela primeira vez no mar. "O mar tava mais lindo que o normal e uma curiosidade foi que ontem eu boiei no mar pela primeira vez ontem. Conheci o mar tarde e sempre tive medo/respeito. Foi especial", revelou ela.

