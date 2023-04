Rafa Kalimann posa em ensaio retrô e filosofa citando Marilyn Monroe

Ex-BBB e apresentadora Rafa Kalimann filosofa ao publicar fotos de ensaio retrô nas redes sociais

Na tarde deste sábado, 8, a ex-BBB e influenciadora digital Rafa Kalimann (30) compartilhou em suas redes sociais algumas fotos de um ensaio retrô inspirado nos anos 60, e aproveitou para filosofar na legenda da postagem, citando a mundialmente famosa cantora e atriz Marilyn Monroe (1926 - 1962).

“‘..todo mundo está sempre pegando no seu pé. Todos querem uma parte sua. É como se eles tirassem pedaços de você. Acho que eles nem percebem, mas é 'faça isso, faça aquilo.' Mas você quer ficar intacta - intacta e sobre dois pés.' Marilyn Monroe”, escreveu a apresentadora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

O ensaio da musa, claro, rendeu inúmeros elogios para sua beleza escultural. “Lembrando do Zebrinha te chamando de Marilyn”, brincou um seguidor. “Rafaella do céu”, comentou uma outra pessoa. “Maravilhosa”, elogiou um terceiro internauta, completamente apaixonado pela apresentadora. Além dos milhares de emojis de carinhas de apaixonados, palminhas e corações de todos os tipos de cores possíveis enviados para enaltecer a perfeição de Rafa Kalimann.

Veja a publicação da influenciadora Rafa Kalimann posando em um ensaio retrô inspirado nos anos 60:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)



Rafa Kalimann é flagrada aos beijos com empresário em aeroporto

Após seu aniversário, a influenciadora Rafa Kalimann foi vista na companhia de seu novo affair na manhã de segunda-feira, 03! A apresentadora e ex-BBB trocou beijos com o empresário Antônio Bernardo Palhares, dono de uma empresa de serviços químicos, ao desembarcar no aeroporto Santos Dumont no centro do Rio de Janeiro. Os dois viajaram para Amazônia e foram clicados pelo perfil de uma colombiana, parte do grupo deles. Discreto, com apenas 2 mil seguidores no Instagram, o novo affair de Rafa é primo de Arthur Ferraz, marido da modelo Mariana Weickert.