Rafa Kalimann pede doações de sangue para amiga com doença autoimune: “Desafio”

A influenciadora Rafa Kalimann pediu para que seus seguidores doassem sangue afim de ajudar uma amiga

Nesta terça-feira, 22, Rafa Kalimann foi às suas redes sociais pedir ajuda para seus seguidores. A influenciadora pediu em seu Instagram, doações de sangue para ajudar a amiga Giovanna, que está internada na UTI.

“Acho que vocês inevitavelmente conhecem a Gio aqui, somos primas, trabalhamos e moramos juntas. Uma das pessoas mais importantes da minha vida”, começou contando Rafa na legenda de uma série de fotos de Giovanna.

A ex-BBB então comentou sobre a situação em que a amiga está: “Ela foi diagnosticada com Lúpus há 1 ano, uma doença autoimune difícil e dolorosa, o desafio é que ela tenha uma 'vida normal' como tantas pessoas com esse diagnóstico tem. E em algumas fases isso aconteceu, mas apesar de buscarmos os melhores médicos e tratamentos e ela estar sendo MUITO guerreira, o estado dela se agravou muito e ela foi para a UTI ontem”.

“Os rins estão extremamente comprometidos, ela teve derrame pericárdico (no coração) e derrame pleural (água no pulmão) com anemia, ela precisa de sangue e por isso estou aqui fazendo esse pedido para vocês. POR FAVOR, se você estiver em Goiânia, DOE SANGUE no nome dela”, clamou a participante do BBB 20. A apresentadora ainda escreveu: “E orem, por favor. Eu amo ela, e tudo o que quero na vida agora é ver ela bem. Obrigada, de coração”.

Nos comentários, a cantora e amiga da Rafa, Duda Beat escreveu: “Amiga! Pedindo muito por Giovanna, ela vai ficar bem e vai ser recuperar”. A atriz Giovanna Lancelotti deixou suas energias positivas: “Já deu certo, Rafa”.

Uma seguidora de Rafa ainda deixou seu relato: “Tenho diagnóstico de Lúpus há mais de 12 anos. Sei exatamente o que ela está passando. Esse início é o mais difícil e delicado, sofri muitas complicações graves também, o derrame pericárdio foi um deles, por durante mais ou menos 3 meses, desde a descoberta. Foram inúmeras internações, agravamentos, transfusões de sangue, mudanças de tratamento para uma possível melhora... E hoje posso dizer que estou ‘curada’. O que digo a vocês, como familiares, é ter fé. Esse início realmente não é fácil, mas permaneçam firmes e confiantes na melhora dela. Vai ficar tudo bem”.

“Li chorando com a dor dela. Eu doei sangue dos 18 aos 26 anos, porém desenvolvi duas doenças autoimunes e não posso mais. Que tudo dê certo para ela, e doem sangue, doem vida. Vou orar por ela”, incentivou uma fã de Rafa. E outro admirador comentou: “Estamos em oração”.

Emoção!

Ainda nesta terça-feira, 22, a cantora Preta Gil veio a público contar para seus seguidores os resultados de seus exames que detectariam se ela ainda estaria com câncer no intestino após um longo processo de tratamento.

"Meus amores, esperei tanto pro esse dia que semana passada me submeti a uma cirurgia para retirar um tumor. Essa cirurgia foi complexa, grande, bem sucedida e tivemos o resultado de exames que eu fiz. Sim, o meu corpo está livre, a cirurgia foi um sucesso, teve remoção total [do câncer]", declarou ela.