Rafa Kalimann confirma affair com João Vicente de Castro após boatos

Após rumores desde o ano passado, Rafa Kalimann assume amizade colorida com o ator João Vicente de Castro

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 09h02

Tá rolando! O affair da influenciadora digital Rafa Kalimann (29) e do ator João Vicente de Castro (39) é real!

O romance dos famosos foi confirmado pelo perfil de fofocas Gossip do Dia, que chegou a postar que a própria famosa teria confirmado a relação, após terem sido vistos em clima de romance durante festa de aniversário da ex-BBB, que aconteceu no último domingo, 03.

"Entramos em contato com a Rafa, que nos confirmou o romance, mas nos explicou que não é nada sério, e que eles são muito amigos, acima de tudo", dizia a postagem, que foi editada momentos depois, garantindo que os dois são muito amigos.

"EXCLUSIVO: Não é de hoje que vocês têm notado uma aproximação entre @rafakalimann e @joaovicente27, né? Ontem postamos um story, onde eles apareceram de mãos dadas, no aniversário dela. É oficial! Eles estão ficando, mas até o momento não é nada sério. Independente do romance, eles são muito amigos, acima de tudo. Que fofos! Quem aí shippa?".

Nos comentários, os internautas shipparam o casal. "Casalzão!!!! Benza Deus", "Combinam", "Não sei quem tem mais sorte dos dois", "Lindos, Deus abençoe", disseram.

Nos Stories de seu Instagram, na segunda-feira, 04, Rafa compartilhou sequência de registros da comemoração. Em uma das fotos, ela posou ao lado do affair e agradeceu pela presença em seu aniversário: "Obrigada, João!", disse ela.

Famosos como Preta Gil, Deborah Secco, Alice Wegmann, Manu Gavassi, Duda Beat, Fabiana Karla, Ana Clara Lima, Bruno de Luca, Giovanna Lancellotti estiveram presentes na festa.

Vale lembrar que os rumores de affair de Rafa e João rolam desde agosto do ano passado, de acordo com a colunista Fábia Oliveira.

Rafa Kalimann é vista em clima de romance com João Vicente de Castro

A ex-BBB Gizelly Bicalho (30) entregou o romance de Rafa Kalimann e João Vicente de Castro no último final de semana. A advogada fez vários vídeos com famosos que estavam presentes na celebração de Rafa e em determinado momento, ao chegar perto da amiga, a flagrou de mãos dadas e conversando ao pé do ouvido do ator João Vicente de Castro. Percebendo que estava sendo filmada, Rafa imediatamente soltou a mão de João e saiu. Em outro registro de Gizelly, é possível ver os dois abraçados ao fundo.

