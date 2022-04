Rafa Kalimann é vista de mãos dadas com o ator João Vicente de Castro

A ex-BBB Gizelly Bicalho entregou possível affair de Rafa Kalimann com o ator João Vicente de Castro durante festa em meio a boatos

CARAS Digital Publicado em 04/04/2022, às 12h34

Será que tá rolando? A ex-BBB Gizelly Bicalho (30) entregou, sem querer, o possível novo amor da influenciadora digital Rafa Kalimann (29)!

No último domingo, 03, a apresentadora do Bate-Papo BBB foi flagrada em clima de romance com ator da TV Globo durante a festa em comemoração aos seus 29 anos, completados no dia 02 de abril.

Nos Stories de seu Instagram, a ex-BBB Gigi Furacão fez vários vídeos com famosos que estavam presentes na celebração e em determinado momento, ao chegar perto de Rafa, flagrou a amiga de mãos dadas e conversando ao pé do ouvido com o ator João Vicente de Castro (39).

Percebendo que estava sendo filmada, Rafa imediatamente soltou a mão de João e saiu. Em outro registro de Gizelly, é possível ver os dois abraçados ao fundo.

Os boatos de que Rafa Kalimann e João Vicente estão vivendo affair já não é de hoje. Em agosto de 2021, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, os artistas estariam se conhecendo melhor.

A influencer está solteira desde julho do ano passado, após término com o cantor Daniel Caon. Já o apresentador e ator, está solteiro há alguns anos. Vale lembrar que ele já namorou Cleo (39) e Sabrina Sato (41).

Famosos como Preta Gil, Deborah Secco, Alice Wegmann, Manu Gavassi, Duda Beat, Fabiana Karla, Ana Clara Lima, Bruno de Luca, Giovanna Lancellotti estiveram presentes na festa.

Rafa Kalimann nega affair com jogador Neymar Jr.

Recentemente, rolaram rumores de que Rafa Kalimann teria trocado beijos com o craque Neymar Jr. (30) durante a festa de aniversário da irmã dele, Rafaella, mas a influenciadora desmentiu após a repercussão. "Me entristece saber que matérias como essa acabam descredibilizando matérias sérias que tem dentro do jornal. Tem vários profissionais que eu admiro muito, não só dentro do jornal Extra, mas em vários outros lugares, que trabalham com profissionalismo, que buscam, ligam, coisa que nunca aconteceu, para saber se é verdade, mentira, que buscam de fato a veracidade pra colocar em uma matéria, principalmente impressa. Me entristece saber também que vem do reflexo de uma sociedade que é machista, que sempre tem um quê envolvendo uma mulher que é solteira numa festa, se ela beija todos, se ela não beija ninguém... Enfim, ela faz o que ela quiser da vida dela... O que não é certo e não é aceitável, é inadmissível, principalmente nos tempos de hoje, é que se criem mentiras sobre a vida dela", disse ela.

Confira registro de Rafa Kalimann com João Vicente de Castro: