Rafa Kalimann abre álbum de fotos de seu aniversário de 29 anos: ''Iniciando novo ciclo''

CARAS Digital Publicado em 04/04/2022, às 21h42

Nesta segunda-feira, 4, Rafa Kalimann(29) abriu o álbum de fotos do seu aniversário.

A apresentadora e ex-BBB completou mais um ano de vida no último sábado, 2, e reuniu os amigos e familiares para comemorar a data.

Nas imagens, Rafa posa sorridente, exibindo o look que usou na festa. Ela também mostrou alguns cliques com os sobrinhos e o bolo de aniversário. "Que comecem as postagens de um dos meus aniversários mais incríveis, meu coração está pura gratidão, encharcada de energia boa", começou ela.

Em seguida, ela agradeceu o novo ciclo e a presença dos amigos e familiares na comemoração. "Estou iniciando esse novo ciclo da melhor forma possível, feliz, completa e com Deus. Minha família e meus amigos fizeram esse dia inesquecível. Ter meus sobrinhos comigo fez essa festa ainda mais linda. Posso soltar o dedo?", completou ela.

Novo romance?

A ex-BBB Gizelly Bicalho (30) entregou, sem querer, o possível novo amor de Rafa Kalimann. A apresentadora do Bate-Papo BBB foi flagrada em clima de romance com ator da TV Globo, João Vicente de Castro (39), durante a festa em comemoração aos seus 29 anos.

Confira: