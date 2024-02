Rafa Justus não vai à viagem familiar e Ana Paula Siebert explica motivo

Para celebrar seu aniversário, Ana Paula Siebert viajou com a família para Dubai e explicou por que Rafaella Justus estava ausente no passeio

Seguindo nas comemorações do 36º aniversário, Ana Paula Siebert embarcou com a família para Dubai. Ela registrou o momento do embarque no aeroporto, mas a falta de Rafaella Justus foi notada pelos internautas.

Na imagem publicada em seu perfil oficial no Intagram, aparecem os pais da modelo, Inês Boeing e Ingo Siebert, a madrasta Maria Teresa, a irmã Duda Siebert e a filha Vicky, de 3 anos de idade. "Porque a vida é feita de sonhos, eu sonhei mto com esse momento… foram meses de planejamento e agora lá vamos nós para 11 dias juntos no paraíso… que alegria poder ter vcs ao meu lado nessa viagem", legendou.

Questionada sobre a ausência da filha mais velha, Valentina Siebert, e a enteada, Rafa Justus, ela explicou que as adolescentes não poderiam perder dias letivos. "A Valen também vai para Maldivas? Amo quando vocês viajam juntas!!", disse um seguidor. "Eu queria muito que ela e a Rafinha viessem, mas elas não podiam faltar na aula!", respondeu a esposa de Roberto Justus.

Ana Paula Siebert viaja com a família para Dubai. Foto: Reprodução/Instagram

Apesar da ausência na viagem, a filha de Ticiane Pinheiro marcou presença nas comemorações do aniversário de Ana Paula no último final de semana. Rafa, que recentemente passou por uma cirurgia de correção do desvio de septo, desejou os parabéns à madrasta nas redes sociais.

"Dia da pessoa com a melhor vibe, que com sua alegria e luz, tudo se torna melhor, que consegue tudo com seu jeito trabalhador. Minha parceira de skin care, fashion, make, fofoca e de vidas. Sou muito grata por ter você ao meu lado. Só quem te conhece sabe o privilégio. Você é a melhor 'boadrasta' que eu poderia ter. Te amo demais", escreveu.

Por que Rafaella Justus operou?

Desde que Rafaella Justus revelou ter realizado uma rinoplastia funcional, muitos admiradores da garotinha, que tem apenas 14 anos, ficaram curiosos para saber mais detalhes sobre o procedimento. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica Ana Roxo, PhD e especialista em rinoplastia conversou sobre os riscos e necessidades envolvendo uma cirurgia do tipo em adolescentes.

“A rinoplastia funcional trata o nariz de forma global, tornando inviável a setorização da região, já que a mesma está alinhada com a harmonia da face. Por se tratar de uma anatomia que visa tratar a dificuldade de respiração do paciente, isso faz o processo ir além da estética, passando a ser também uma questão de saúde”, conta. Confira a entrevista completa!