Por que Rafaella Justus operou? Especialista explica cirurgia da jovem

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica Ana Roxo avaliou cirurgia estética de Rafaella Justus e explicou importância de procedimentos do tipo

Desde que Rafaella Justus revelou ter realizado uma rinoplastia funcional, muitos admiradores da garotinha, que tem apenas 14 anos, ficaram curiosos para saber mais detalhes sobre o procedimento. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica Ana Roxo, PhD e especialista em rinoplastia conversou sobre os riscos e necessidades envolvendo uma cirurgia do tipo em adolescentes.

“A rinoplastia funcional trata o nariz de forma global, tornando inviável a setorização da região, já que a mesma está alinhada com a harmonia da face. Por se tratar de uma anatomia que visa tratar a dificuldade de respiração do paciente, isso faz o processo ir além da estética, passando a ser também uma questão de saúde”, conta.

A especialista ainda explica que o caso de Rafa foi especial e importante, visto que se trata de um procedimento que ajudaria não apenas na melhora de sua respiração. "Ela nasceu com uma má formação craniofacial, que afetava a estética do nariz e acompanhava um desvio de septo".

"A cirurgia não apenas melhorou a estética do nariz, mas também teve impacto positivo na qualidade de vida, corrigindo problemas respiratórios e melhorando a simetria e harmonia facial. A rinoplastia em adolescentes é apresentada como uma opção capaz de melhorar tanto a respiração quanto a estética facial, trazendo benefícios significativos para a qualidade de vida”, esclarece.

Sobre os benefícios da operação, ela aponta que, além de solucionar problemas mais comuns, como o desvio de septo, também é possível solucionar a hipertrofia de cornetos, além de tratar alterações anatômicas ocasionadas por traumas e patologias congênitas.

Leia também: O que é narcisismo? Especialista explica termo usado por Wanessa no BBB 24

Apesar de algumas pessoas terem criticado o procedimento tão cedo na jovem, Ana garante que é super comum adolescentes passarem por cirurgias do tipo e não a riscos que os impeçam de fazer alterações no corpo. "Não há risco aumentado por ser adolescente. Sendo saudável e com todos exames certinhos, o risco é igual a população em geral", diz.

Sabendo dos impactos negativo de críticas e bullying durante a adolescência, Ana Roxo avalia que é muito importante que certos casos sejam avaliados pelos pais e levado em consideração as cirurgias. "Todas as vezes em que a parte funcional esteja presente no problema ou quando a parte estética esteja afetando a auto estima do adolescente, alterando sua saúde mental, que é a parte da saúde em geral", afirma.