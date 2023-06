Rafa Justus constrage Ana Paula Siebert ao comentar caso de Neymar: "Você perdoaria?"

Rafa Justus surpreende Ana Paula Siebert ao comentar sobre o caso de traição envolvendo Neymar

Na noite da última terça-feira, 27, como de costume, a mulher de Roberto Justus, Ana Paula Siebert decidiu abrir uma caixinha de perguntas em seu Instagram para interagir com os seguidores. Dessa vez, a mãe de Vicky, estava acompanhada da enteada, Rafaella Justus, fruto do antigo casamento do marido com Ticiane Pinheiro.

Durante a sessão de perguntas e respostas, a influenciadora recebeu o seguinte questionamento. "O que achou da última fofoca do Neymar? Me contem!", disse um internauta ao expor o caso de Neymar que traiu a namorada, Bruna Biancardi, que está à espera de Mavie.

Sem rodeios, Ana paula foi direta e objetiva em sua resposta: "Acho que as pessoas dão ibope demais para esse assunto. Acho que deveriam respeitar mais a esposa dele, que está grávida. Não estou aqui para dizer se ele está certo ou errado. Acho que é uma decisão deles ficarem juntos ou não", disse a influencer, que foi interrompida pela fala da enteada.

"Você perdoaria?", disparou Rafa, que deixou Siebert pensativa com a pergunta da jovem. "A princípio, não perdoaria traição", disse a loira que é casado com Justus desde 2015. O casal se conheceu em 2009, quando Ana participou do programa Jovem Aprendiz Universitário, comandado pelo empresário.

Em seguida, a modelo completou sua resposta: "Não sei, Rafa. A princípio, não, mas não sei a situação em que a pessoa está. É muito fácil a gente ficar apontando o dedo e julgando sem estar vivendo a situação. Só acho que estão dando Ibope demais para esse assunto. Tem tanta coisa mais relevante hoje no mundo para se falar do que ficar dando ibope para uma fofoca tão boba, que é uma intimidade deles, que não deveria nem ter sido exposta", ressaltou.

VEJA O STORY DE ANA PAULA SIEBERT:

Foto: Reprodução/Instagram

SAÚDE DO MARIDO

Há poucos dias, Ana Paula Siebert usou suas redes sociais para atualizar os fãs sobre o quadro clínico de saúde do marido, Roberto Justus. Para tranquilizar os seus seguidores, Siebert preferiu que o empresário se pronunciasse.

"Estou muito bem, fazendo imunoterapia. São doze sessões uma vez por mês, já fiz sete. Todos os exames que faço estão dando que não tenho nada. E é torcer porque esse tipo de doença tem que levar cinco anos para cura total. Passaram sete meses, por enquanto tá tudo indo muito bem", disse ele ao dar detalhes do tratamento.