Ana Paula Siebert renova bronzeado com biquíni diferentão e impressiona: "Perfeita"

Mulher de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, sensualiza com fio-dental diferentão e fãs babam; veja

A mulher de Roberto Justus voltou a colecionar elogios na web no último domingo, 25. Isso porque Ana Paula Siebert dividiu com os seus seguidores alguns cliques da viagem que está fazendo à cidade costeira da França, Saint Tropez, e apareceu belíssima em um biquíni azul diferentão.

Por meio de sua conta no Instagram, a beldade apareceu deslumbrante ao posar com trajes de banho na parte externa do hotel. O modelo fio-dental consiste em uma parte de cima ousada que possui o bojo bem marcado, fazendo com que o decote se destaque.

Já a calcinha é super fininha e em estilo asa-delta, ressaltando o quadril perfeito e a cintura de pilão. A modelo e empresária fez poses dignas de um book ao exibir a barriga zerada para a câmera. "Meu mundo de lavandas paraíso! look (eu estou adorando a informação de moda nos biquínis! Esse fez sucesso por aqui )", legendou ela ao exibir a série de fotos.

"Escolhi para tomar sol, para ficar aqui no hotel, um look com lacinhos, olha que fofo! Olha essa saia midi. Eu gosto muito quando o beachwear tem uma certa informação de moda porque você se sente moderna. A calcinha é bem básica, mas o top parece um bustiê. Você pode, inclusive, usar com camisa de linho. É um meia-taça, que tem um decote princesa em cima e um lacinho", detalhou nos Stories.

Seguidores ficaram babando pela beleza e pelo estilo da famosa. "Combinando com a cor do céu e dos seus olhos! Lindíssima como sempre ", escreveu um nos comentários. Outro acusou: "Roubou a beleza do mundo inteiro". Uma terceira elogiou: “Muito lindo seu look ! Perfeito ! Linda você como sempre".

Esposa de Roberto Justus causa polêmica na web com look diferentão: “Não combinou”

Ana Paula Siebert deu o que falar nas redes sociais na última semana. Isso porque a loira elegeu um look diferentão, composto por um conjunto de alfaiataria com flores roxas gigantescas estampadas em um tecido brilhante para prestigiar um evento de uma amiga, mas a combinação não agradou os seguidores da influenciadora e eles opinaram sobre o visual inusitados nos comentários.

"Esse seu look não está bom. Envelheceu uns 10 anos”, disparou uma seguidora. “Essa roupa sua não combinou com você”, disse outra. “A roupa e o penteado não te favorecem”, comentou uma terceira. “A roupa está feia demais”, disse mais uma.