Rafa Brites fala da saudade do marido, Felipe Andreoli: ''Nunca ficou tanto tempo longe''

Juntos há 13 anos, apresentadora Rafa Brites posta foto ao lado de Felipe Andreoli na TV e desabafa sobre a falta que o marido está fazendo

A apresentadora Rafa Brites (36) usou as redes sociais para falar da saudade que está do marido, Felipe Andreoli (42), que está no Qatar para cobrindo a Copa do Mundo 2022!

Na noite de domingo, 27, a influenciadora digital publicou uma foto em que aparece ao lado da imagem do jornalista na TV de sua casa. No Instagram, a coach desabafou sobre estar longe de Andreoli, que vai passar 35 dias no país.

"Pode parecer bobeira, mas estou com o Fê desde que eu tenho 23 anos. A gente vai fazer 13 anos juntos agora em 2023. A gente nunca ficou tanto tempo longe. Desde que a gente se conheceu, a gente dorme junto e acorda junto. A gente nunca ficou tanto tempo longe e nunca tão longe", começou escrevendo.

Pais de Rocco e Leon, Rafa contou sobre a despedida de Andreoli antes de viajar: "Vou compartilhar um momento íntimo que a gente teve. No dia que o Fê foi viajar, a gente meio que saiu para pintar um climinha, quando a gente viu, estava os dois abraçadinhos e chorando, falando 'amor, a gente nunca passou tanto tempo, te amo muito'. É muito louco você amar profundamente um ser humano que não é seu filho ou seu parente, mas que você escolheu estar junto. Isso não tem a ver com relação perfeita, falta de problemas e questões. Todo casal tem. Mas tem a ver com um amor profundo", avaliou.

"Isso não quer dizer que a gente nunca se magoou, que a gente não tenha pensado várias vezes se era o parceiro certo um para o outro... Mas para mim isso que é perfeição. Apesar de tudo, desses 13 anos, a gente olha para aquela pessoa, que já te magoou, que você já magoou, você já perdoou e já foi perdoada e pensar: 'nossa, vou sentir muito a sua falta'. Foi algo muito bonito. A gente até se assustou. 'Credo, amor, parece até que vai acontecer um desastre. Mas é lindo o amor", contou ainda.

Momentos depois, Rafa editou a legenda. "E o tanto que meu marido ta arrasando na cobertura da Copa! Se você é de fora de SP capaz de achar que ele só trabalha segunda-feira com a Ana Maria kkkkk. O Fê apresenta o Globo Esporte São Paulo AO ViVo! De segunda a sexta faça chuva (lockdown) ou sol e alguns plantões aos sábados… Todos os feriados… Natal /Ano Novo com uma equipe Fera também!

Sabe TUDO de esporte! Sabe falar sério, mas lógico que sempre tem aquela pitada marota do CQC que eu amo! E tem esses olhinhos carismáticos que eu me apaixonei também! Enfim! Feliz em vocês poderem “conviver” com ele ate o final da Copa! Aproveitem demais porque ele faz muita falta aqui em casa!

Confira a publicação de Rafa Brites sobre saudade de Felipe Andreoli:

Rafa Brites atualiza fãs após passar por três cirurgias

A apresentadora Rafa Brites usou as redes sociais na terça-feira, 22, para informar sobre seu estado de saúde após realizar três cirurgias. A esposa de Felipe Andreoli comentou abertamente sobre os procedimentos que precisou passar.

Ela retirou a vesícula, hemorroidas e hérnia. A famosa ressaltou a importância de falar sobre pautas pouco comentadas, principalmente sobre a saúde da mulher. "Estou me recuperando de uma cirurgia. 3 na verdade. Estava em dúvida de compartilhar aqui no Insta pra não me expor pq sei das chamadas sensacionalistas que os sites adoram fazer. Mas tenho um compromisso e uma tradição aqui nas redes de falar sobre pautas veladas, trazer a minha experiência para inspirar mulheres a viverem melhor. Hoje retirei a vesícula, hemorroidas e uma hérnia umbilical. A cirurgia durou 3 horas, anestesia geral e tudo mais, passei bem o dia apesar de saber que o pós-operatório é punk", iniciou ela.

