À caminho do Catar, Felipe Andreoli não segura o choro ao se despedir dos filhos e da esposa

Há menos de uma semana para o começo da Copa do Mundo, o apresentador Felipe Andreoli se despede da família

Há menos de uma semana do jogo de abertura da Copa do Mundo no Catar, o jornalista Felipe Andreoli (42) está entre os muitos profissionais que estão começando a ir para o país para a cobertura do evento futebolístico.

Porém, a vida de pai de família não é nada fácil nestes momentos. Nas redes sociais, sua esposa, a apresentadora Rafa Brites, mostrou um vídeo onde ele aparece muito emocionado e chorando ao se despedir dela e de seus filhos.

No vídeo publicado na conta oficial de Rafa no Instagram, Felipe aparece chorando ao dar tchau para seus filhos Rocco e Leon, de cinco anos e de nove meses, respectivamente. O vídeo causou uma comoção dos internautas.

"Eu não me canso de mostrar a sensibilidade desse pai. Dia 17 ele parte para o sonho de qualquer jornalista esportivo (e quase todos os brasileiros): cobrir uma copa do mundo! É incrível? Sim. Mas o coração dele está apertado, ele anda assim chorando pelos cantos pois sabe da saudade que irá ficar, e da falta que ele nos faz", escreveu na legenda da publicação.

"Quem é mãe sabe exatamente essa sensação. E por que não os pais? Me sinto tão acolhida com minhas inseguranças e medos da parentalidade, pois esse é o cara que esta do meu lado nessa jornada. Te amo demais! Vai lá, arrebenta que estaremos aqui torcendo pelo hexa, mas mais ainda por você e sua paixão e dedicação para o esporte e jornalismo. Sou sua fã em todos os papéis que assume nessa vida”, finalizou a apresentadora.

Felipe Andreoli e a equipe da Globo que irá cobrir a Copa do Mundo no Catar partem para Doha, capital do país asiático, para começar a cobertura na próxima quinta-feira, 17.

Veja o vídeo de Felipe Andreoli se despedindo de sua família e chorando por ficar longe deles:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites)



Como o casal se conheceu?

Felipe Andreoli conheceu Rafa Brites pelo Facebook em 2010. Casado há quase 11 anos, o casal está ai para provar que é possível, sim, encontrar sua cara-metade na internet.

A “cutucada” partiu de Felipe quando viu o perfil de Rafa no Facebook de um amigo. “Cheguei a duvidar se ela era real. Se era aquilo tudo mesmo que eu via nas fotos”, lembra o apresentador, que teve que esperar apenas uma semana para tirar a prova. Após muitas noites de paqueras virtuais, os pombinhos marcaram o primeiro encontro numa sorveteria, em São Paulo. E foi amor à primeira vista!

“Não existe muito uma matemática para um relacionamento iniciado numa rede social dar certo. Acredito que teríamos nos apaixonados se tivéssemos nos conhecido em qualquer outro lugar”, avalia ele.

"Fui 3 meses chamada de namorada só, porque aí ele me pediu em casamento! Mas há anos ele me trata assim...como uma. Parando o carro assim para pegar uma florzinha. Meu Deus, como o tempo passa (na segunda foto parecemos duas crianças)", disse ela