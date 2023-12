Reviravolta! Rachel Sheherazade sofre derrota e perde R$ 8 milhões

Rachel Sheherazade sofre derrota e perde R$ 8 milhões; apresentadora ficou sem indenização milionária que pedia ao canal

A apresentadora Rachel Sheherazade perdeu a indenização de R$ 8 milhões que receberia após mover um processo contra o SBT. Em uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a ex-peoa de A Fazenda sofreu uma derrota.

Na ação, a profissional pedia o recebimento de direitos trabalhistas que não teriam sido pagos pela emissora. Só que o Ministro Alexandre de Moares suspendeu a indenização alegando que o tribunal já reconheceu outras formas de contratação como legítimas.

“Julgo procedente o pedido de forma que seja cassada a sentença impugnada e, desde logo, julgo improcedente a ação trabalhista em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho”, decidiu ele.

Em outro trecho, o ministro explica sua decisão. “Por oportuno, vale ressaltar que a 1ª Turma, no caso também envolveu discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim do contratante”, disse.

Na ação, Rachel Sheherazade também alega que foi vítima de assédio, censura e fraude. Ela pediu R$ 20 milhões, valor que não foi acatado nem nas primeiras instâncias. Ao todo, a artista ficou na emissora de Silvio Santos por dez anos.

