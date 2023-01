Quinze dias após a morte de Pelé, Kely Nascimento publica fotos inéditas com o pai ainda internado

Kely Nascimento publicou fotos inéditas e relembrou os momentos que passou no hospital ao lado do pai

Nesta quinta-feira, 12, a saudade falou mais alto! Passados quase quinze dias da morte de Pelé, Kely Nascimento(55), compartilhou no Instagram uma sequência de fotos inéditas do pai, enquanto ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Pelé (82) faleceu no dia 29 de dezembro depois de lutar incansavelmente contra um câncer no intestino em fase de metástase.

Nos registros, é possível ver Pelé recebendo muito carinho e cuidado dos filhos, Flávia Arantes, Celeste, Joshua e Edinho, além da enteada do Rei, Gemima.

Na legenda da postagem, Kely fez questão de agradecer à equipe do hospital pelos cuidados oferecidos à família durante os dias que Pelé esteve internado.

“Eu moro em New York, aonde tudo de melhor do mundo está disponível, mas eu tenho certeza que não existe um outro hospital onde nós todos: filhos, filhas, netas, netos, esposa, enfim uma GRANDE família, teríamos sido tão carinhosamente acolhidos e protegidos, por tanto tempo e com tanta consideração”, iniciou.

“Eu sei que cuidar do Pelé é uma honra, mas também sei que as pessoas não entendem a debilitante pressão e cobrança que acompanham o privilégio de cuidar de um Rei. Das médicas e médicos até as pessoas da limpeza, vocês não só cuidaram dele com uma deferência e um carinho que eu nem imaginava possível, vocês cuidaram de nós também , com uma paciência e tolerância que eu não posso explicar”, continuou.

“E no momento em que aconteceu aquilo que nenhum de nós realmente acreditávamos que ia acontecer, naquela hora em que a profunda tristeza se misturava com o desespero de chegar aos familiares mais próximos antes das notícias e a ansiedade sobre o'que nos esperava nos próximos momentos, entre drones e helicópteros e celulares que pareciam estar vivos e gritando, vocês todos das demais equipes assumiram uma posição de protetores não só de nós e do Pelé mas também da integridade espiritual e corporal do Edson”, finalizou.

VEJA AS FOTOS DE KELY NASCIMENTO:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram