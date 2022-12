Pelé: reveja a última foto do Rei do Futebol no hospital

Poucos dias antes da morte do Pelé, Kely Nascimento compartilhou uma foto ao lado do pai em um hospital em São Paulo

Pelé (82) faleceu na tarde desta quinta-feira, 29, em um hospital em São Paulo. Ele estava internado há alguns dias em decorrência do agravamento do câncer de cólon, com o qual vinha lutando através de um intensivo tratamento quimioterápico.

Há cerca de cinco dias, Kely Nascimento (55), a filha do craque, comoveu os fãs ao publicar em seu perfil no Instagram, a última foto ao lado do pai em vida.

Na imagem, ela aparece deitada no colo de Pelé, que deu um abraço na filha. Na legenda da foto, a herdeira escreveu: “Seguimos aqui, na luta e na fé. Mais uma noite juntos”.

VEJA A ÚLTIMA FOTO DE PELÉ NO HOSPITAL:

Foto: Reprodução / Instagram

Famosos lamentam a morte de Pelé, o eterno 'Rei do Futebol'

Edson Arantes do Nascimento, ficou conhecido no universo esportivo como o maior jogador da história do futebol de sua época. Pelé, foi eleito o "Atleta do Século", sendo o único a conquistar três Copas do Mundo da FIFA: 1958, 1962 e 1970.

Na web muitos artistas lamentaram a morte do craque!Kely Nascimento, a filha de Pelé, foi uma das primeiras a reagir a partida do pai. "Tudo que nos somos é graças a você. Te amamos infinitamente, descance em paz", disse ela.