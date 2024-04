‘Queria contar as coisas para ela, queria a opinião dela’, diz Marcello Camargo sobre saudades de Hebe

Em cartaz em SP e idealizado por Marcello Camargo, o espetáculo Hebe, Uma Revista Musical traz de volta aos palcos o legado da eterna rainha da televisão

O espetáculo Hebe, Uma Revista Musical – em cartaz até 31 de maio, no Teatro Mooca, em São Paulo – tem atraído centenas de fãs e admiradores da eterna rainha da televisão brasileira, que nos deixou em 2012, aos 83 anos, após lutar contra um câncer descoberto em 2010. A produção idealizada por Marcello Camargo (59) transporta os espectadores para as fases mais memoráveis da vida pessoal e profissional da apresentadora, cantora e atriz. Em um bate-papo com a CARAS Brasil, o apresentador reforça o legado de Hebe Camargo, destaca o que ela representa para a história da TV e confessa saudades. "Queria contar as coisas para ela, queria a opinião dela", diz.

O musical, sob a direção de Allan Oliver, nos faz mergulhar nos momentos mais marcantes da trajetória de Hebe. E para escolher o que entraria ou não no espetáculo, com tantas histórias da apresentadora para contar e relembrar, não foi tarefa fácil. “O espetáculo tem mais ou menos 1h45 de duração. A gente foi aos principais momentos. Pegamos temas principais, entrevistas icônicas, como Roda Viva, uma do Jô (Soares), falamos dos três amores dela (...) E fomos indo nessa base assim, desde o comecinho até a fase que ela fica doente e tal, mas sintetizando assim, pegando os momentos mais importantes, os fatos mais importantes (...) Levamos alguns musicais que passaram pelo programa, essas coisas”, explica Marcello.

A produção traz a atriz Fefa Moreira no papel de Hebe Camargo na fase adulta. “Nossa, ela superou e muito as nossas expectativas. Ela está dando um show. Já sabíamos que ia ser bom, mas está sendo sensacional. Na verdade, foi a Regininha Azevedo que ajudou muito com o roteiro, a passar todas as informações, pois ela sabe tudo da história da vida da minha mãe. E ela tinha visto ou recebido algum trabalho da Fefa, ainda nem falávamos em musical. A gente assistiu junto e achamos que ela era muito boa. E aí surgiu o nome dela e passamos para o Alan. Está sendo fantástica a desenvoltura dela, o desempenho dela. Está sendo muito, muito bacana, sensacional”, destaca o apresentador.

Marcello comenta também sobre a emoção do público que assiste ao musical. “Tenho ido bastante (às apresentações), acho que já fui umas quatro vezes, e estou muito feliz porque o público está saindo de lá comentando muito bem. O pessoal sai contente, elogiando, sabe? Principalmente sobre a atuação da Fefa, o pessoal comenta muito do desempenho dela. Então eu estou bastante feliz de ver a resposta positiva do público”, fala.

Atriz Fefa Moreira no papel de Hebe Camargo na fase adulta - Divulgação/LIAH

LEGADO E SAUDADE

Ao ser questionado sobre o legado que Hebe nos deixou, o apresentador pontuou: “Para o Brasil, vejo que as mulheres se espelham muito nela. Todo mundo fala que ela era uma mulher afrente de seu tempo, que foi uma precursora de colocar a mulher em um destaque de empreendedorismo, de conquistar as coisas, então vejo isso muito forte quando as pessoas se referem à ela”.

E sobre a primeira coisa que vem à cabeça quando pensa na mãe? Marcello destaca: “A alegria que ela tinha pela vida, a alegria de viver. Ela aproveitava a vida, desfrutava a vida. E que eu tenho que continuar feliz porque a vida dela foi de muita alegria. Então a última coisa que ela ia querer era me ver infeliz, cabisbaixo porque isso não combinava com ela”.

Quando sente saudades da mãe, o apresentador revela o que faz para amenizar a falta que ela faz. “A saudade é imensa, todos os dias. Queria contar as coisas, queria a opinião dela, fico perguntando: mãe, você está feliz com o que estou fazendo, você está gostando? O que faço para matar as saudades é o que estou fazendo: o programa Café com Selinho, palestras, o musical porque tudo isso traz ela pra perto da gente. Sinto a presença dela, sinto ela viva, esses projetos me ajudam um pouco a matar a saudade dela porque traz ela para a gente”, confessa.

Marcello relembra últimos momentos que esteve com a mãe. “Nunca houve uma despedida, minha mãe nunca falou em morte, mesmo nos últimos dias, ela falava assim: ‘Reze para amanhã eu estar melhor’. Ela nunca falou: ‘Será que vou morrer?’. Nunca! Uma coisa que ela sempre falou a vida inteira para mim: ‘Seja feliz, meu filho’. Ela queria me ver feliz, sabe? Então ficou muito marcado para mim isso. Por isso, não me dou o direito, quando bate aquela tristeza, saudades, encarar aquela ausência física, eu me levanto logo porque o que ela sempre quis foi me ver feliz”, salienta.

Hebe Camargo é insubstituível como artista, principalmente como apresentadora, na visão do grande público. Para Marcello, também. “Não vai ter outra Hebe (risos). Mas sempre falei que a Xuxa me remetia muito à ela pelo carisma, aquela coisa de chegar e parar o lugar, sabe? Sempre enxerguei muito parecida essa luz que minha mãe tinha com a Xuxa. A própria Xuxa fala que outra Hebe não tem igual (risos)”, fala.

Marcello Camargo e Hebe - Reprodução/Instagram

TURNÊ PELO BRASIL

Hebe, Uma Revista Musical estreou em 8 de março, no Dia Internacional da Mulher e no aniversário da apresentadora, e segue em São Paulo até 31 de maio. Marcello Camargo revela que tem vontade de levar a produção para outros estados do País. “Não sei ainda como organizar isso, preciso depois conversar com o Alan. Mas desde o início, a nossa ideia era fazer um espetáculo que pudesse rodar outras cidades. O que não aconteceu com o outro, que apesar de ser lindo, maravilhoso, ele era um espetáculo de custo muito alto. Então, ficou impossível se deslocar para outras cidades. Mas a ideia desse projeto é que realmente possa percorrer outras cidades”, destaca.

O apresentador, que é filho único da eterna diva da TV, também segue tocando outros projetos. “Faço palestras com uma mini exposição do acervo, essas palestras são contando a verdadeira história da vida dela, que não foi contada no filme. O filme tem muitas inverdades. Então, faço uma palestra que é um grande bate-papo com o público contando a verdadeira história dela, com o acervo que tem algumas roupas, bolsas, sapatos, troféus. E tem o Café com Selinho, que é um programa em homenagem a ela que está há alguns anos rodando. Está no SBT interior, no Youtube”, finaliza.