Quem são os filhos de Leo Chaves? Cantor é pai de adolescentes e espera seu quarto herdeiro

Leo Chaves anunciou neste domingo, 1, que está à espera de filho com a designer de interiores Carolina Figueira

Leo Chaves, da dupla sertaneja com Victor Chaves, anunciou que está à espera de seu quarto filho neste domingo, 1, pelas redes sociais. Além do próximo herdeiro, de seu casamento de três anos com a designer de interiores Carolina Figueira, o cantor é pai de três meninos, dois deles adolescentes, frutos de seu antigo relacionamento com a nutricionista Tatianna Sbrana. Saiba quem são os filhos de Leo Chaves.

Filho mais velho do artista, Matheus completou 17 anos em setembro deste ano e surgiu em clique raro nas redes sociais do pai ao receber uma declaração de aniversário: "O tempo voa! 17 anos. Tanto orgulho de você, dos seus valores! Matheus, estou contigo sempre! Pai te ama! Deus te abençoe! Parabéns!". O adolescente se formou no ensino fundamental em 2021 e está cursando o ensino médio. "O tempo passa voando, e a gente parece ser apenas uma engrenagem diante de tudo! Rumo ao ensino médio, meu garoto! Estou contigo sempre! Orgulho de você! Vai com tudo", publicou Leo Chaves com um registro na formatura do filho, em 2021.

Antônio, que tem 13 anos, puxou o lado artístico do pai. Em 2021, o jovem surgiu nas redes sociais dando show de talento ao tocar piano ao lado de Leo Chaves, que acompanhou o filho cantando. O herdeiro, que também já foi visto tocando bateria nos posts da família, celebrou o aniversário no dia 18 de dezembro. "Tanto amor que nem cabe! Meu Branco, estarei sempre do seu lado! Deus te abençoe! Parabéns", compartilhou Leo Chaves na data especial.

Além dos adolescentes, Leo Chaves ainda é pai de José, caçula da família. Com apenas oito anos, o pequeno já divide inúmeros momentos ao lado do pai e também recebeu uma declaração especial ao celebrar o aniversário em 18 de outubro. Nas redes sociais, o pai do menino postou registros do herdeiro andando de cavalo, brincando com animais em uma fazenda e compartilhando abraços com o sertanejo. "O tempo passa! Os momentos ficam! Parabéns José! Pai te ama! Sempre juntos!", declarou Leo Chaves.