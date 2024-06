Quem são os filhos de Helô Pinheiro? Musa tem uma família grande

Helô Pinheiro é a eterna Garota de Ipanema e construiu uma família grande e muito feliz. Conheça os filhos dela

A musa Helô Pinheiro é a eterna Garota de Ipanema e construiu uma linda família ao longo de sua vida. Que tal relembrar quem são os filhos dela? Confira:

Para começar, Helô é casadíssima! Ela é a esposa do engenheiro Fernando Mendes Pinheiro desde 1966. Eles subiram ao altar quando ela tinha apenas 21 anos de idade. Juntos, eles tiveram quatro filhos: Kiki Pinheiro, Jô Pinheiro, Ticiane Pinheiro e Fernando Pinheiro Junior.

Saiba mais sobre cada um dos filhos:

Kiki Pinheiro nasceu em 1972

Filha mais velha do casal, Kiki Pinheiro é influenciadora digital e é dona de um brechó. Nas redes sociais, ela compartilha momentos em família, sua rotina e também encontros com a família. Ela é mãe da atriz Bruna Pinheiro.

Jô Pinheiro nasceu em 1974

Segunda filha do casal, Jô Pinheiro também é influenciadora digital e adora compartilhar seus momentos em família nas redes sociais. Ela tem uma ótima relação com a mãe. Tanto que deu o nome de Heloisa para sua filha, que é conhecida como Lolle Pinheiro.

Ticiane Pinheiro nasceu em 1976

Terceira filha do casal, Ticiane Pinheiro é a herdeira mais conhecida de Helô Pinheiro. Ela iniciou a carreira artística ainda na infância ao cantar em um grupo infantil. Ela foi modelo e atriz, e conquistou os fãs como apresentadora de TV. Hoje em dia, a estrela faz parte do time de apresentadores do programa Hoje Em Dia, da Record TV. Ela é mãe de Rafaella e Manuella, e é casada com o jornalista Cesar Tralli.

Fernando Pinheiro Junior nasceu em 1980

Filho caçula do casal, Fernando Pinheiro Junior é discreto nas redes sociais e é muito amado pela família. Quando era um bebê, ele teve bronquiolite, que causou uma falta de oxigenação no cérebro. Ele sempre está ao lado dos pais e das irmãs nos eventos e festas.