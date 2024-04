Eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro dá show de beleza em varanda

Beleza pura! Helô Pinheiro dá show de beleza ao surgir com look de praia elegante em varanda de hotel; famosa surpreendeu com curvas esculturais

A eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro, impressionou ao postar um novo clique em sua rede social nesta quinta-feira, 11. Na varanda de um hotel no Rio de Janeiro, a famosa deu um show de beleza e não passou despercebida.

Fazendo pose, a loira se destacou em meio à paisagem com seu look de praia estiloso e cheio de elegância. A mãe de Ticiane Pinheiro encantou ao apostar em um biquíni estampado e uma saída rosa com transparência.

"Da varanda do meu quarto, um Bom Dia Especial com carinho para vocês", desejou a musa na legenda. Nos comentários, ela foi coberta de elogios. "Simplesmente linda", admiraram os fãs. "Deusa", enalteceram outros.

Ainda recentemente, Helô Pinheiro impressionou ao surgir na praia com uma de suas netas. Na ocasião, ela combinou o biquíni com a jovem, Bruna Pinheiro, que é atriz e já atuou em novelas da Record TV.

Em julho do ano passado, a famosa fez uma grande festa para celebrar o seu aniversário de 80 anos. Ela e a família surpreendeu com tanta elegância no evento mais que especial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helô Pinheiro (@helopinheiro1)

Ticiane Pinheiro defende Rafaella Justus de críticas

Recentemente, Rafaella Justus fez sua primeira aparição para exibir o resultado de sua cirurgia plástica. A adolescente, que passou por uma rinoplastia e correção de desvio de septo, apareceu em um vídeo com a família de forma discreta. No entanto, ela recebeu alguns comentários nas redes sociais e sua mãe, Ticiane Pinheiro, saiu em defesa da filha.

No Instagram, uma página de entretenimento usou uma foto mais antiga de Rafaella para compartilhar a novidade. Os seguidores, confundindo o clique com o depois da cirurgia, começaram a criticar o resultado do procedimento estético nos comentários. Alguns ainda apontaram que a adolescente deveria fazer outras operações. Leia mais aqui.