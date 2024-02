Quem são os filhos de Abilio Diniz? Conheça herdeiros da família

Abilio Diniz morreu no último domingo, 18, aos 87 anos; empresário foi pai de seis filhos e perdeu um dos herdeiros em 2022

Abilio Dinizmorreu no último domingo, 18, aos 87 anos, após uma longa carreira no ramo empresarial. Com fortuna estimada em mais de R$ 5 bilhões, o empresário foi pai de seis filhos e perdeu um descendente em 2022. Saiba quem são os herdeiros e conheça a família.

Durante seu primeiro casamento ao lado de Maria Auriluce Falleiros, Abilio Diniz teve quatro filhos. Primogênita do empresário, Ana Maria Diniz (63) nasceu quando o pai tinha 24 anos e seguiu os passos do profissional na administração de empresas. João Paulo Diniz, que veio em seguida da irmã, sofreu um infarto em 2022 e morreu aos 58 anos. O investidor teve quatro filhos e ficou conhecido pela paixão por esportes.

Discreta com a vida pessoal e profissional, Adriana Diniz (55) foi casada com o empresário Marcelo Abrão e tem seis herdeiros. Pedro Paulo Diniz (53) completa a geração de irmãos. Casado com Tatiane Floresti, ele construiu carreira como piloto de Fórmula 1 e, atualmente, administra uma fazenda em Itirapina, no interior de São Paulo.

Abilio Diniz viveu seu segundo casamento com Geyze Diniz, com quem subiu ao altar em 2004. Ao lado da esposa, o empresário teve mais dois filhos . Rafaela (17) e Miguel (14) completam a família como caçulas e fazem aparições raras nas redes sociais de parentes.

Em seu perfil no Instagram, Geyze Diniz comoveu os internautas com uma declaração para Abilio Diniz após a morte do empresário. "Que você siga em paz, meu amor, e seja recebido por Deus com muita luz. Acredito que Santa Rita esteja te esperando, ao lado de João Paulo, Seu Valentim e Dona Floripes. Nós aqui ficaremos bem e seguiremos seus ensinamentos. Um dia reviveremos este encontro de almas. Te amo, meu Bi", escreveu na publicação, com um registro do marido na praia.