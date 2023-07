Quem são os exs de Ariana Grande: cantora estaria se divorciando do atual

Cantora Ariana Grande já viveu romances com diversos famosos e fez até música para ex-namorados

Durante esta semana, a cantora Ariana Grande voltou a aparecer na mídia após rumores sobre uma possível separação de seu marido, o corretor de imóveis Dalton Gomez, começarem a surgir. Mas você sabe quais são todos os ex-namorados da artista? Aqui, te apresentamos uma lista com todos os amantes da atriz, em ordem cronológica.

Graham Phillips

A vida amorosa pública da cantora começou aos 15 anos de idade. Na época, Ariana deu início a um relacionamento com o ator Graham Phillips, com quem contracenou em um musical da Broadway, 13. O casal namorou entre os anos de 2008 e 2011. Uma reunião dos dois aconteceu em 2016, quando o elenco da peça se reencontrou para um jantar amigável.

Jai Brooks

Em agosto de 2012, Ariana começou um namoro com Jai Brooks, integrante do grupo de comédia The Janoskians. Porém, o relacionamento durou somente um ano, terminando em outubro de 2013. Na época, o ator acusou a estrela da Disney de trair ele com o cantor Nathan Sykes. “Sim, eu fui traído. Sim, dói demais”, disparou o comediante através de seu Twitter.

Ariana chegou a responder o humorista. “Acordei essa manhã em completo estado de choque… Acho que eu não deveria estar tão surpresa. Você disse para mim que se eu não voltasse contigo, você faria eu ficar mal vista pelo muito inteiro”, escreveu a artista. Mesmo com as brigas, eles voltaram a ficar juntos em maio de 2014, terminando o relacionamento em agosto do mesmo ano.

Nathan Sykes

De acordo com a Us Weekly, Nathan Sykes, do The Wanted, e Ariana Grande começaram a namorar em agosto de 2013. A relação foi bem curta, terminando em dezembro daquele ano, pois, segundo fontes contaram à imprensa norte-americana, o casal quase nunca se via e eles já não estavam mais tão afim um do outro. Três anos depois, aconteceu o famoso remember, que também não durou muito.

Big Sean

Após meses de especulação, Ariana Grande confirmou que estaria namorando o rapper Big Sean em outubro de 2014. Na época, a cantora chamou o artista de um dos homens mais maravilhosos do mundo inteiro. O cantor de rap havia se separado apenas em abril do mesmo ano, terminando seu noivado com a atriz Naya Rivera, de Glee, que revelou em seu livro que pegou Ariana em sua casa enquanto ainda estava com Sean.

Ricky Alvarez

Os boatos de um affair entre a cantora e o dançarino Ricky Alvarez começaram em 2015, depois que ela terminou com Big Sean. Mesmo que em maio de 2016, a artista tivesse revelado que estava muito feliz, o término do casal aconteceu apenas dois meses depois desta afirmação.

Mac Miller

Talvez um dos poucos relacionamentos que os fãs de Ariana realmente apreciaram foi com o rapper Mac Miller. Os dois se conheceram após a gravação da música The Way e namoraram entre os anos de 2016 e 2018. Em maio, Ariana fez uma linda declaração para falar sobre o término, enquanto o cantor se pronunciou apenas em julho, falando sobre como o relacionamento foi lindo, mas acabou.

Em setembro de 2018, Mac Miller faleceu após uma overdose causada por uma mistura de diversos remédios e drogas. Em sua música Thank You, Next, Ariana Grande fez questão de homenagear o cantor, apenas com coisas boas. “Queria poder dizer ‘Obrigado’ para o Malcom, porque ele era um anjo”, cantou.

Pete Davidson

Ainda em 2018, Ariana embarcou em um relacionamento com o humorista Pete Davidson, famoso por sua participação no Saturday Night Live. Já em maio daquele ano, o casal anunciou o namoro. Segundo o Us Weekly, os pombinhos ficaram noivos um mês depois. Mas, em outubro do mesmo ano, já haviam se separado.

ariana grande via pete davidson's instagram post 5 years ago today with "doggie 🖤"(17th july 2018) pic.twitter.com/AbOKp7aEmg — ariana throwbacks (@throwbacksofag) July 17, 2023

Mikey Foster

Ariana e Mikey Foster começaram a namorar em agosto de 2019, quando ficaram durante as gravações do clipe da música Boyfriend, na qual cantam juntos. O amor foi acabar em fevereiro de 2020, mas fontes da imprensa norte-americana contaram que o relacionamento havia começado já em junho de 2019.

Dalton Gomez

Talvez um dos relacionamentos mais duradouros de Ariana até o momento foi com o corretor de imóveis Dalton Gomez. O casal começou um relacionamento em fevereiro de 2020, após ele ser contratado para ajudar a cantora a achar uma casa nova, e ficou noivo em dezembro do mesmo ano. Eles se casaram em maio de 2021 e agora em meados de julho de 2023, começaram a surgir boatos de que estariam se separando.