Quem foi Jorge Lafond? Homenageado do Google foi ator, humorista e ícone dos anos 1990

Jorge Lafond ficou nacionalmente conhecido ao interpretar a personagem Vera Verão

O humorista e ator Jorge Lafond (1952-2003) foi homenageado pelo Google nesta quarta-feira, 29, dia em que completaria 71 anos. Ele se tornou nacionalmente conhecido por interpretar a personagem Vera Verão, e morreu aos 50 anos, em São Paulo. Na época, ele foi hospitalizado em decorrência de problemas cardíacos.

Além de atuar e ser comediante, Lafond também era bailarino. Ele trabalhou em diversos programas clássicos na televisão como Viva o Gordo, Os Trapalhões e também esteve na novela Sassaricando, todas produções da TV Globo.

Foi entre o fim dos anos 1990 e o início dos anos 2000 que Lafond fez sucesso com sua personagem icônica, Vera Verão. O artista, que também era drag queen, se tornou um dos destaques do programa humorístico A Praça É Nossa, do SBT.

Nascido em Nilópolis, no Rio de Janeiro, ele também era um apaixonado por Carnaval e sempre marcava presença nos desfiles da Marquês de Sapucaí, e também em terras paulistanas, desfilando no Sambódromo do Anhembi. Ele era destaque na agremiação carioca Imperatriz Leopoldinense.

INÍCIO DA CARREIRA DE JORGE LAFOND

O brasileiro começou sua carreira novo, aos 17 anos, como bailarino na Europa. Além disso, o artista estudou balé clássico, dança africana e se formou em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ).

Ele se tornou um dos grandes ícones LGBTQIA+ dos anos 1990, porém, no início da carreira, ainda adolescente, tentou esconder que era homossexual. Ele expôs sua sexualidade posteriormente, no entanto, não foi bem recebido em todos os espaços que ocupava.

Nesta quarta-feira, o Google homenageia Lafond e o reconhece como um dos pioneiros em representações que ajudaram a quebrar estereótipos homofóbicos na sociedade brasileira. "Ele foi e continua sendo um modelo para outros gays na América do Sul e ao redor do mundo."

Além da homenagem do portal de buscas, a vida de Lafond será transformada em um espetáculo no teatro musical, intitulado Jorge Para Sempre Verão. Segundo o site Diário do Nordeste, a peça já estaria em processo de pré-produção e seria dirigida por Rodrigo França.