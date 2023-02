Quem é Tuca Andrada, ex-ator da Globo que pediu dinheiro na internet

Tuca Andrada irá estrear no teatro e foi às redes sociais para pedir ajuda financeira para os fãs

O ator Tuca Andrada chamou atenção nas redes nesta semana após surgir nas redes sociais para pedir apoio dos fãs. O galã fez uma publicação na última segunda-feira, 6, e pediu ajuda com recursos financeiros para montar a peça Let’s Play That (Vamos Brincar Daquilo, em português), um espetáculo que deve estrear neste ano.

Apesar de ser conhecido por seu nome artístico, o ator se chama José Ivaldo Gomes de Andrade Filho. Dos 58 anos de vida, ele possui 41 dedicados à carreira como artista. Ao longo dos anos, ele acumulou uma diversidade de projetos, e se destacou em papéis como Ladislau em O Dono do Mundo (1991), Kaíke em Da Cor do Pecado (2004), Eric Fusilli em Caminhos do Coração (2007) e Os Mutantes: Caminhos do Coração (2008), e Zóio Furado em Cordel Encantado (2011).

Seu último trabalho em uma novela aconteceu na Globo, quando ele atuou na trama de Amor de Mãe (2019), interpretando o corrupto policial Belizário. Depois de deixar a emissora, ele passou a se dedicar em seus trabalhos no teatro. O artista nasceu em Recife, em Pernambuco, e costuma comentar que precisou se mudar para o Rio de Janeiro para seguir seu sonho.

"Na década de 1980, era difícil seguir na carreira artística sem morar no Rio. Então, trabalhei, juntei uma grana e vim: sem conhecer ninguém nem saber nada de nada. Não sabia nem andar na cidade", contou ele, em conversa com a revista Quem.

ATOR PEDE DINHEIRO PARA OS SEGUIDORES

No início desta semana, Andrada foi ao Instagram para pedir ajuda financeira aos seus fãs e seguidores. Sem rodeios, ele gravou um vídeo direto, explicando que está ensaiando para um novo espetáculo e que precisaria da ajuda do público.

"Estou preparando um espetáculo sobre o artista Torquato Neto. Estou ensaiando desde março e vou estrear em março agora de 2023. Durante todo esse tempo, eu pus do meu dinheiro. Não tenho lei de incentivo, não tenho patrocínio, nem o apoio de ninguém. E eu vim aqui passar o chapéu. Quem puder e quiser ajudar. Qualquer valor é bem vindo", disse ele no vídeo. Nos comentários, fãs se sensibilizaram. "Ninguém apoia a cultura nesse país", disse um.