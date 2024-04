Quem é o suposto novo affair de Shakira? Ator é estrela em série da Netflix

Segundo fontes, Shakira pode estar vivendo um novo romance após o divórcio com o ex-jogador, Gerard Piqué; Saiba quem ele é

Romance novo no ar! Segundo o jornal o jornal Daily Mail, Shakira está namorando o ator Lucien Laviscount, ator britânico que ficou conhecido por seu papel em "Emily in Paris", como Alfie. O casal se conheceu na gravação de clipe de um novo projeto da cantora.

Lucien foi o par romântico de Shakira no clipe de "Puntería". Ele interpretou um centauro no vídeo em que Shakira canta com Cardi B. Recentemente, foram vistos jantando em Nova York, alimentando os rumores de um envolvimento entre as estrelas.

Após o lançamento do vídeo, os dois foram flagrados em um jantar aconchegante, aumentando as especulações sobre o relacionamento. Embora amigos próximos da cantora estejam preocupados com o possível relacionamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shakira (@shakira)

Eles temem que o ator esteja interessado mais na fama que o relacionamento com uma das mulheres mais conhecidas do mundo pode lhe trazer do que em um compromisso genuíno. O histórico amoroso de Lucien, que inclui relacionamentos com figuras conhecidas do entretenimento britânico, só adiciona à apreensão.

Segundo amigos da cantora, desde seu divórcio com o ex-jogador, Gerard Piqué, ela estaria “desesperada para se apaixonar novamente”. No entanto, a cantora parece não estar totalmente recuperada do fim de seu relacionamento anterior, e Lucien é visto por alguns como um “rebote”.

O astro de 31 anos também é cantor, sua carreira musical começou em 2012 com um single chamado "Dance With You", com o rapper americano MANN. Aos 19 anos, participou do reality "Celebrity Big Brother" e Lucien ficou em quinto lugar na edição de 2011.

Antes de Shakira, ele foi vinculado a nomes como Jesy Nelson, Kelly Osbourne e Kerry Katona, com quem teve um breve relacionamento após se conhecerem no Celebrity Big Brother. Essas relações passadas, marcadas pela exposição pública, deixam amigos de Shakira cautelosos quanto às intenções do ator.