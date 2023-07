Quem é o namorado de Fátima Bernardes? Casal vive relação à distância

Fátima Bernardes vive relacionamento com Túlio Gadelha há quase seis anos

A apresentadora Fátima Bernardes (60) sem dúvidas é uma das personalidades mais queridas da televisão brasileira. Com milhares de fãs, a famosa sempre gera curiosidades sobre detalhes de sua vida pessoal, como sobre seu relacionamento com o deputado Túlio Gadelha (37).

Fátima e Túlio estão juntos há quase seis anos e vivem um relacionamento à distância, devido a rotina de trabalho dos dois. A jornalista tem uma vida no Rio de Janeiro, enquanto o político se divide entre Recife e Brasília.

Advogado de formação, Túlio iniciou sua carreira política aos 19 anos após filiar-se ao PDT. Em 2018, ele ganhou destaque nacional ao ser eleito deputado federal, sendo reeleito em 2022, desta vez pelo partido Rede Sustentabilidade.

O pernambucano conheceu Fátima em um Sarau, na casa de uma amiga em comum e desde o primeiro momento eles tiveram uma bela história. "Quando ela subiu, eu fiz uma brincadeira com a turma. Me enrolei na toalha, peguei um travesseiro, botei embaixo do braço, para fingir que não era a casa certa, né?", contou ele no altas horas.

Apesar da brincadeira, Fátima não caiu na pegadinha e se divertiu com a situação provocada por seu futuro namorado. "Ela já sacou e disse: ah, já começou o teatro aí, né? E empurrou a porta", relembrou.

Em recente entrevista ao Gshow, a global comentou como consegue manter o relacionamento à distância com Túlio. Ela contou que durante a pandemia eles viveram um ótimo momento juntinhos, mesmo sem tanta experiência quanto a isso.

"Até agora estamos administrando do jeito que está. Acho que com a vida que tenho hoje, sem a obrigatoriedade de estar ao vivo todos os dias, me facilita. A gente teve uma vivência durante toda a pandemia, dele ficar no Rio e depois começar os trabalhos online. E vimos que a gente funciona juntos. Isso também foi legal", disse.

Leia também: Saiba detalhes de como será o novo programa de Fátima Bernardes na TV

Nas redes sociais, Fátima sempre faz questão de compartilhar registros apaixonados ao lado de Túlio. No início do ano, o deputado precisou ficar semanas em viagem e não escondeu que estava com muitas saudades da amada.

"Enquanto ela estava aqui, eu estava em missão, no Japão. Quando cheguei no Brasil, ela estava na França, com os filhotes. Hoje vamos nos encontrar, depois de 27 dias distantes. Relacionamento à distância não é fácil, mas tem seus momentos", escreveu.