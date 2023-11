Quem é o marido de Ana Hickmann? Alexandre Correa viralizou na web após desentendimento

Ana Hickmann registrou boletim de ocorrência contra o marido no último sábado, 11

Alexandra Correa (51), marido de Ana Hickmann (42), viralizou na web após desentendimento com a esposa. A modelo registrou um boletim de ocorrência contra o empresário, acusado de agressão física, no último sábado, 11, em Itu, em São Paulo. Saiba quem é o marido de Ana Hickmann.

Com mais de um milhão de seguidores em seu perfil no Instagram, Alexandre Correa é empresário e agente de Ana Hickmann , além de administrar a Hickmann Serviços Ltda ao lado da esposa. A companhia é responsável pelo licenciamento de produtos com o nome de Ana Hickmann, como esmaltes, sapatos, bolsas e óculos, além do gerenciamento da carreira da apresentadora.

Casado há 25 anos e com um herdeiro, o marido de Ana Hickmann conheceu a esposa quando ela tinha 15 anos. Após oito meses de namoro, os dois se casaram para a então modelo conseguir sua emancipação e aceitar trabalhos no exterior, como explicou a apresentadora em entrevista ao Podcast CARAS: "Para ter as documentações de trabalho, você tinha que ser maior de idade ou ser emancipada. As leis na época aqui no Brasil tinham suas regras e demoras para acontecer, e o jeito mais rápido para dar certo seria casamento".

Em seu perfil no Instagram, Alexandre Correa compartilhou uma nota sobre o caso com Ana Hickmann que viralizou na web: "De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado pela imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno".

"Aproveito a oportunidade para pedir minhas sinceras desculpas a toda a família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo o zelo, carinho e respeito, como assim trato as sete mulheres com quem trabalho no escritório", acrescentou o marido de Ana Hickmann.

Em novembro do ano passado, em um vídeo publicado no canal do YouTube de Ana Hickmann, a apresentadora falou sobre a relação com o marido e abriu o jogo sobre brigas do casal: "Eu era muito insegura em relação às coisas que eu sentia e à forma como eu me impunha na vida. E ele, pelo fato de ter dez anos a mais, achava que só ele podia ter a razão, por ter mais experiência. Um dia eu falei: 'Espera aí, calma'. Todo mundo aprende, e eu comecei minha vida muito cedo”.