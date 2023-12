Quem é a noiva de Macaulay Culkin? Atriz teve carreira de sucesso na Disney

Macaulay Culkin surgiu ao lado da noiva e filhos nesta sexta-feira, 1º, para receber sua estrela na Calçada da Fama em Hollywood

Macaulay Culkin (43) fez uma rara aparição ao lado da noiva e dos dois filhos nesta sexta-feira, 1º, para receber sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood. Bastante discreto quanto à vida pessoal, o astro de Esqueceram de Mim vive um relacionamento com Brenda Song (35) desde 2017.

Brenda Song e Macaulay Culkin se conheceram em 2017 , durante as gravações do filme Changeland (2019), na Tailândia, e começaram a namorar no mesmo ano. Eles noivaram no início de 2022 e ainda não casaram oficialmente, apesar de serem pais de Dakota (2) e Carson (1).

A atriz se tornou mundialmente conhecida ao interpretar a personagem London Tipton nas séries Zack & Cody: Gêmeos em Ação e Zack & Cody: Gêmeos a Bordo, sucesso do início dos anos 2000 do Disney Channel, protagonizadas por Dylan e Cole Sprouse (31). Hoje, ela acumula 1,9 milhão de seguidores em seu perfil do Instagram.

Além do sucesso nas séries, ela também tem uma extensa lista de filmes de sucesso como: Wendy Wu: A Garota Kung-Fu (2006), Presas no Subúrbio (2004), A Rede Social (2010), A Nova Cinderela (2004), Camp Rock (2008) e mais recentemente Love Accidentally (2022).

Song também trabalha como cantora, produtora de filmes e modelo. Ela nasceu na cidade de Carmichael, na Califórnia, nos Estados Unidos, e começou a trabalhar como modelo infantil. Seus primeiros trabalhos na televisão incluem séries como séries Fudge e 100 Deeds for Eddie McDowd.

Foto: Getty Images

Ao lado de Macaulay Culkin, ela também é bastante discreta quanto à vida pessoal. Filha de Mai Song, ela tem dois irmãos Nathan e Timmy Song. Os dois escolheram deixar as duas gestações da atriz em completo sigilo, anunciando o nascimento dos filhos apenas semanas depois.

Dakota nasceu em abril de 2021, e a gestação só foi revelada até que os dois dissessem que estavam "muito felizes", segundo um breve comunicado divulgado. Carson teria nascido pouco tempo antes do Natal de 2022, de acordo com o site Us Weekly.

CONFIRA FOTO DE BRENDA SONG, NOIVA DE MACAULAY CULKIN: