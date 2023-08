Quem é a 'neta' famosa de Aracy Balabanian? Entenda história que surgiu na Globo

Apesar de não ter tido filhos, Aracy Balabanian criou laços profundos com atriz

A atriz Aracy Balabanian morreu nesta segunda-feira, 7, aos 83 anos após uma batalha contra um câncer no pulmão. Apesar de não ter tido filhos biológicos, ela criou uma grande família nos bastidores da Globo, ganhando uma "neta" bastante famosa.

Em outubro de 2017, Aracy Balabanian contou, em entrevista ao Vídeo Show , sobre sua relação com a atriz Giovanna Lancellotti, a mais nova integrante de sua família. Elas haviam atuado juntas na novela Sol Nascente (Globo, 2016) e criaram uma grande amizade.

"Tenho essa relação com meus colegas de mãezona. Antes era irmãzinha, foi para tia, passou para mãe e agora é nona. A [Giovanna] Lancellotti, ontem, me mandou um recado e me convidou para almoçar", contou a veterana.

Na época, Lancellotti também celebrou a amizade com a veterana da atuação, e ainda explicou como nasceu a relação. "Eu era neta dela na novela. Nossas personagens tinham uma relação muito forte e cenas de muita emoção."

Com a notícia da morte da veterana, a jovem atriz usou suas redes para prestar uma homenagem. "Tem pessoas que passam pela nossa vida e marcam de um jeito realmente inesquecível e incomparável. Aracy foi uma delas pra mim", começou.

"Quando eu ia imaginar, que no 'auge' dos meus 24 anos iria ficar amiga de uma senhora que trabalhava comigo e era um ícone pra mim desde que eu era criança? Digo amiga porque era assim que eu a considerava."

Aracy estava longe da TV desde que atuou no especial Juntos A Magia Acontece, de 2019, na Globo, casa em que também esteve em novelas como Ti Ti Ti, Passione e Pega Pega. Antes de entrar para a emissora, ela já havia feito trabalhos na TV Tupi e nos teatros.

Aracy recebeu o diagnóstico do câncer em outubro de 2022. De acordo com informações do colunista Alessandro Lo Bianco, do portal IG, a atriz teria descoberto a doença quando passou por um tratamento para um derrame pleural.

CONFIRA A HOMENAGEM DE GIOVANNA LANCELLOTTI A ARACY BALABANIAN: