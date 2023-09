Quem é a namorada de Bruno Mars? Cantor namora há mais de 10 anos com atriz

Bruno Mars e Jessica Caban vivem um relacionamento longe dos holofotes há 12 anos

Bruno Mars marcou sua passagem pelo Brasil em sua participação em um festival de música de São Paulo, com mais um show marcado por cerca de duas horas de muitos hits e deixou o público apaixonado não só pelas músicas, mas por ele também.

Todos esses hits possuem uma musa inspiradora, Jessica Caban, a namorada do cantor, com quem ele está há 12 anos e mantém um relacionamento discreto. A morena inclusive é inspiração por trás de "When I was Your Man", um de seus maiores sucessos, foi escrita em um momento delicado da relação dos dois.

Mas quem é Jessica Caban? A namorada de Bruninho - como ele se apelidou aqui no Brasil durante seus shows - tem 41 anos e nasceu em Nova York. Ela é modelo, atriz e designer de moda. Sua carreira como modelo teve início há mais de duas décadas, quando ela foi "descoberta" numa busca de novos rostos para a Sweetface, linha de roupas de Jennifer Lopez.

Jessica também foi campeã do reality show "Model Latina", do canal NuvoTV. Hoje, é dona da própria linha de moda praia. Ela também atuou como a personagem Sonia na série "Jane The Virgin" (Netflix) entre 2016 e 2018, o cantor chegou inclusive a fazer uma aparição no seriado no final da segunda temporada.

O casal teria se conhecido em 2011, em um café em Nova York. Segundo Emily Herbert, biógrafa de Bruno Mars, ele viu a modelo "conversando alegremente" em uma mesa ao lado, e decidiu abordá-la. No ano seguinte, Jessica foi morar com o cantor em Los Angeles.

Bruno e Jessica mantêm uma relação bem discreta e fora dos holofotes, não há muitas publicações nas redes sociais e até as aparições em eventos são raras. Apesar de estarem juntos há mais de 10 anos, o casal não se casou e não tem nenhum filho.

O cantor já mostrou que não tinha pressa em casar. "Ela é minha melhor amiga. Minha rocha. O que há de errado nisso? Estamos simplesmente felizes", disse Bruno Mars em entrevista a Rolling Stone em 2016.

Seu Jorge celebra encontro com Bruno Mars

Seu Jorge usou as redes sociais para mostrar um encontro muito especial. O cantor postou uma foto ao lado do astro norte-americano Bruno Mars, nas fotos postadas no feed do Instagram nesta sexta-feira, 8, os dois cantores aparecem juntos nos bastidores do show.

“Foi uma noite muito feliz e musical com diversos shows de artistas maravilhosos. Bruno my brother, quero te agradecer demais pela noite de música, risos e muita resenha", escreveu o ícone da música brasileira.