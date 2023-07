Quem é a irmã de Ayrton Senna? Psicóloga e empresária, Viviane é mãe de piloto

Conheça Viviane Senna, irmã do grande piloto brasileiro e presidente do Instituto Ayrton Senna

Viviane Senna (66) se tornou assunto nesta sexta-feira, 28, ao aparecer no episódio mais recente de Xuxa, o Documentário e revelar que, no velório do irmão, Ayrton Senna, tinha uma preferência por Xuxa Meneghel (60). No entanto, muitos não conhecem a psicóloga e empresária.

Além de ser formada em psicologia, a irmã do piloto tricampeão mundial também é filantropa e presidente do Instituto Ayrton Senna, fundado em 1994, com sede na cidade de São Paulo. Ela foi casada com Flávio Lalli, que morreu em 1996, e é mãe do piloto Bruno Senna.

Ela já foi indicada entre os 50 Futuros Líderes Latino-americanos do Novo Milênio e nomeada para o grupo Amigos Adultos do Prêmio das Crianças do Mundo, ao lado de nomes como Nelson Mandela e José Ramos-Horta, vencedor do prêmio Nobel da Paz.

Desde o ano de 2003, ela integra o Conselho do Desenvolvimento Econômico e Social, criado por Luiz Inácio Lula da Silva, e também chegou a ser sondada para assumir o Ministério da Educação durante os anos do governo de Jair Bolsonaro.

Além disso, ela foi fundadora e presidente do comitê técnico do movimento Todos Pela Educação, coletivo de líderes de diversos setores que se tornou um dos maiores fóruns nacionais de debates e mobilização sobre o tema, lutando pela melhoria da qualidade da educação no Brasil.

No documentário, Viviane afirmou que a apresentadora e cantora foi o grande amor da vida de seu irmão. "A Xuxa foi um grande amor da vida do Ayrton. Eu não acho, eu tenho certeza, porque eu acompanhei antes e depois disso a vida dele."

Por enxergar que os dois eram realmente apaixonados, ela teve uma relação muito próxima com a apresentadora. Ela também lembrou que como os dois eram muito famosos e bem sucedidos, o amor foi verdadeiro e não por interesse.

Ela ainda explicou um momento polêmico: durante o velório e após o enterro, quem foi convidada para ir à casa da família foi Xuxa e não Adriane Galisteu, que namorava o piloto na época. "Foi supernatural ela ir pra nossa casa, dormiu lá, o pouco que a gente dormiu naquele momento."

