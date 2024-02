Quem é a influenciadora expulsa da Casa da Barra? Saiba mais sobre Ana Richelly

Carlinhos Maia tomou decisão drástica após Ana Richelly descumprir regra do reality; conheça a influencer menor de idade expulsa da Casa da Barra

Neste final de semana, Carlinhos Maia surpreendeu ao tomar uma decisão drástica e mandou embora de seu reality show ‘Casa da Barra' a influenciadora Ana Richelly. A jovem foi expulsa do programa depois de descumprir uma regra. Isso porque ela é menor de idade e compareceu em uma festa sem a autorização do influenciador digital.

Apesar de ter apenas 15 anos, Ana já é um fenômeno nas redes sociais, acumulando mais de três milhões de seguidores em sua conta no Instagram. Tudo começou depois que ela concedeu uma entrevista para a TV Globo. No ano passado, a jovem foi abordada nas ruas de forma aleatória para falar com a emissora sobre o Carnaval em Recife.

“Minha gente, esse Carnaval subir aqui, vai gerar demais. To dizendo a vocês que vai gerar!”, ela comentou e a frase logo viralizou nas redes sociais. Durante a entrevista, a jovem ainda disse seu nome e viu o seu número de seguidores aumentar drásticamente da noite para o dia. Desde então, Ana assumiu a carreira de influenciadora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Richelly (@anarichelly_)

Com a repercussão do vídeo, a menina chamou a atenção de Carlinhos Maia, que logo se tornou amigo tanto da adolescente quanto de sua mãe. O influenciador passou a divulgar os trabalhos da jovem em suas redes sociais e frequentemente as convida para seus eventos e festas, como a Casa da Barra, um reality show que reune celebridades da internet.

Inclusive, na conta oficial de Ana, a jovem acumula vídeos de danças e brincadeiras ao lado do influenciador. Além disso, ela destaca que seu perfil é monitorado por sua mãe. No entanto, mesmo com o apoio de Carlinhos e a presença de sua responsável no evento, a jovem contrariou as regras ao participar de uma festa restrita a convidados maiores de idade.

Por isso, a influenciadora digital precisou arcar com as consequências e foi expulsa do reality show de Carlinhas. Nos comentários da última publicação, os seguidores deram um puxão de orelha na jovem: “Amamos demais, mas você tem que obedecer”, disse um admirador. “Carlinhos só quis proteger a Ana por ser menor de idade”, opinou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

O que Carlinhos Maia declarou sobre a expulsão?

De forma tranquila e carinhosa, Carlinhos explicou sua decisão para Ana Richelly. O influenciador digital contou que pediu para ela, que é menor de idade, não ir para uma festa, mas ela descumpriu a orientação e marcou presença no evento. Com isso, ele decidiu que a participação dela chegaria ao fim em seu reality show.

"Como eu pedi para você ontem, publicamente, para você não ir para o after e você foi, você não vai participar dessa prova, combinado? Pode sentar ali para assistir às provas dos seus colegas e também vai para casa, descansar, colocar a cabecinha no lugar e na próxima temporada você volta", disse o influenciador, que pediu para menina voltar para sua casa.