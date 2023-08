Quem é a filha de Joelma? Parceira da mãe, Natália não é filha de Ximbinha

Natália usou as redes sociais para dar atualizações sobre o estado de saúde de Joelma

Natália Sarraff (32) usou as redes sociais nesta terça-feira, 1º, para tranquilizar os fãs de Joelma (49), sua mãe. Ela anunciou uma suspensão na agenda de shows para cuidar da saúde e seguir o tratamento contra uma sinusite bacteriana. No entanto, muitos ainda não conhecem a filha da artista.

Natália é fruto do relacionamento da artista com Roberto Luís Sarraff, e não do casamento com o músico Ximbinha. A filha mais velha de Joelma não foi criada pela cantora , mas sim pelos avós, e demonstra bastante carinho pela mãe em seus perfis na web.

A filha de Joelma possui cerca de 123 mil seguidores em seu Instagram. Bastante ativa na rede social, a jovem mostra momentos do dia a dia, registros ao lado da família e também diversas fotos de seus cãezinhos. Seguindo os passos da mãe, ela também canta e é apaixonada por música.

No ano passado, em 2022, ela se tornou assunto ao perder 20 quilos em um período de 6 meses. Após mudar de peso, ela contou ao jornal Extra que decidiu fazer uma lipo lad e também colocou silicone nos seios.

Em janeiro deste ano, ela foi condenada pela Justiça de Goiás a pagar uma dívida de um imóvel em um condomínio de luxo em Goiânia. Segundo o UOL, a filha de Joelma não teria cumprido sua parte do acordo que envolvia a casa.

Além de Natália, Joelma também é mãe de Yasmin Farias (19) e Yago Mendes (27). A filha caçula é fruto do relacionamento da cantora com Ximbinha, de quem ela se separou em 2015, já o filho do meio tem Robson Cristiano Leão Matos como pai.

CONFIRA FOTOS DE NATÁLIA SARRAFF E JOELMA: