Quem é a filha de Gloria Pires que aparece em vídeo beijando a mãe na boca?

Gloria Pires viralizou ao aparecer vídeo dando beijos na boca da filha Ana Morais, fruto de seu relacionamento com o cantor Orlando Morais

A atriz Gloria Pires virou assunto nesta quinta-feira,13. O motivo? É que a artista compartilhou um vídeo em que aparece dando vários beijos na boca da filhaAna Morais, fruto de seu relacionamento com o cantor Orlando Morais.

A jovem que aparece no registro, Ana Pires de Morais, completou 24 anos de vida nesta segunda-feira, 10. Na publicação, Gloria aparece parabenizando a herdeira e então troca um beijo carinhoso com ela, que retribui o gesto da mãe.

Ela é a terceira filha da atriz e também seguiu a carreira artística– assim como seus irmãos- e apostou na música. Após Cleo, filha de seu relacionamento com Fábio Jr., Gloria Pires teve Antônia, Ana e Bento Morais, frutos de seu casamento atual com Orlando Morais. A filha do meio nasceu em 10 de junho de 2000.

Desde antes de lançar seu primeiro álbum, Pensei em Esquecer o Amanhã, Ana já compartilhava vídeos cantando, tocando violão e piano. Em suas redes sociais, além de mostrar seu talento, ela compartilha seus momentos de lazer em viagens e passeios. Além de registros em família. Ela namora Luis Guilherme Pires Curti, que sempre aparece ao lado dela. O último registro de Ana Morais foi durante o Prêmio da Música Brasileira 2024.

Glória Pires comemora aniversário da filha

Recentemente, Gloria Pires fez uma publicação para comemorar o aniversário da herdeira. "Meu amorzão, hoje você completa 24 anos! Desejo vôos altos e mergulhos profundos nessa estrada que você começa a trilhar. Que o seu brilho, sua irreverência, sua capacidade de amar, seu talento e sua graça temperem cada dia desse novo ciclo! Te amo muito, minha pérola", desejou a veterana, que esteve no ar recentemente como Irene na novela Terra e Paixão, que foi transmitida na Globo.