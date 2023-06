Quem é a irmã de Cauã Reymond que trocou beijos com ator em evento

Irmã caçula de Cauã Reymond, escritora roubou a cena após trocar beijos com ator de novelas em première

Lara Rodi (25), conhecida como irmã de Cauã Reymond (43), roubou a cena nesta segunda-feira (19), durante a première do filme Derrapada. Isso porque a moça trocou beijos com o ator Matheus Costa (25). Os dois estão juntos há cinco anos.

Na ocasião, o casal esbanjou simpatia e muito romantismo ao posar para os fotógrafos que estavam de plantão no Kinoplex do Madureira Shopping, na zona norte do Rio de Janeiro.

Escritora, Lara é fruto do segundo casamento de José Marques, pai de Cauã. Assim como o irmão, ela tem seguido na carreira artística, mas por trás das câmeras, nos bastidores. Ela já trabalhou como assistente de direção no cinema.

Ela esteve envolvida no desenvolvimento da série de comédia Família Paraíso, do Multishow. Além disso, também esteve por trás da adaptação literária de Fazendo Meu Filme, prevista para estrear nos cinemas ainda neste ano.

Em 2021, Lara lançou o livro Se Agosto Falasse, o qual acompanha a história de um jovem jornalista interessado em descobrir os segredos que envolvem uma cidade do interior dos Estados Unidos.

Recentemente Lara completou mais um ano de relacionamento com Matheus, que é conhecido por estrelar diversas novelas da TV Globo como América, Malhação e Nos Tempos do Imperador. A data especial foi celebrada com uma postagem super romântica do ator no Instagram. Em sua mensagem, ele comentou que o amor entre eles surgiu enquanto ninguém acreditava no romance.

"Enemies to Lovers [de inimigos a amantes], nossa história é um filme! Ninguém imaginava, nem nossos amigos mais próximos, nossos amigos em comum, nem a gente. Ninguém esperava e simplesmente aconteceu, dizem que quando é assim…", contou.

"Você virou uma chave na minha cabeça no dia 6 de abril de 2018 e, desde então, a cada ano que passa eu entendo mais e mais que você é pra sempre. Amo você", declarou.

