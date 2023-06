Cauã Reymond arranca suspiros ao posar com camisa molhadinha de suor: “Babando”

Em selfie no espelho, Cauã Reymond deixou os seguidores desnorteados ao exibir shape escultural

O ator Cauã Reymond provocou um grande alvoroço nas redes sociais ao compartilhar uma série de fotos na noite da última terça-feira, 13. Entretanto, um registro em especial chamou a atenção dos admiradores: o galã exibiu o corpão musculoso após um treino na academia.

Vestido com um conjunto de academia, o ex de Mariana Goldfarb publicou uma selfie na frente do espelho na qual aparece com uma camiseta branca, que ficou encharcada de suor. Para alegria dos fãs, a peça justinha marcou todo o abdômen sarado do astro, inclusive, os gominhos.

"Aquele dump no espelho. Qual seu mood preferido?", escreveu ele na legenda ao interagir com os fãs, que imediatamente foram à loucura e dispararam elogios nos comentários. “Qual será o defeito dele gente? Unha encravada? Não gosta de tomar banho? Deixa a tampa do vaso levantada ? Guardar garrafa d’água vazia na geladeira? Porque a olho nu, não consigo enxergar”, brincou uma.

"Esse homem não dá um minuto de paz a ninguém”, disse outra. “E tem homem que se acha bonito, com você no mundo, que audácia”, comentou uma admiradora. “Esse espelho deve sorrir todo dia!”, disparou uma terceira. “Meu mood é babando em todos os seus moods”, afirmou mais uma.

Na última semana, Cauã Reymond utilizou suas redes sociais para compartilhar uma linda e emocionante homenagem a sua colega de elenco, Susana Vieira, com quem contracenou em alguns capítulos na trama de Walcyr Carrasco, Terra e Paixão, da TV Globo.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CAUÃ REYMOND:

Foto: Reprodução/Instagram

Recentemente, em entrevista a QUEM, Grazi Massafera resolveu abrir o jogo e deu detalhes de qual tipo de relacionamento que tem com o ex-marido,Cauã Reymond, que é pai de sua filha, Sofia, de 11 anos.

"Somos parceiros em relação à criação da Sofia e só", declarou a atriz em alto e bom tom. "Tudo que está na imaginação das pessoas diz respeito a elas e não a nós", apontou sobre os internautas que torcem pelo retorno da união dos pombinhos.

Por fim, Grazi deu um banho de água fria nos fãs que idealizam o relacionamento amoroso do casal. "A gente lida muito bem com isso, porque é uma parceria que vai ser para a vida toda em relação à nossa filha Nós temos amizade, parceria. Nada mais [que] isso", frisou.

Cauã Reymond começou sua carreira artística aos 18 anos quando era modelo. Entre 2002 e 2005 teve um relacionamento com a atriz Alinne Moraes. Em 2007 começou a namorar Grazi Massafera, e um ano depois se separaram. Em 2016, iniciou a relação com a modelo Mariana Goldfarb, que chegou ao fim em abril deste ano.