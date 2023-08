Quanto custa? Andressa Urach apresenta novo carrão e rebate críticas: "É digno"

Andressa Urach apresenta novo carrão e rebate críticas; saiba quanto ela desembolsou pelo veículo

Sempre polêmica, a musa Andressa Urach pegou os fãs de surpresa ao contar que acaba de comprar um carro de luxo. Em uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 3, a ex-A Fazenda posou sorridente ao lado de seu novo investimento.

Ainda na concessionária, ela posou ao lado de um Jeep Compass. A aquisição da musa é uma das mais desejadas do momento. Isso porque o veículo é um dos SUVs mais vendidos no Brasil no momento e custa uma pequena fortuna.

Adaptável às necessidades do motorista, o veículo é vendido em várias versões. A mais básica custa em torno de R$ 175 mil - já a mais robusta não sai por menos do que R$ 277 mil.

"Todo trabalhador é digno do seu trabalho!!! Em menos de um mês sou a campeã em vendas. Hoje estou me dando de presente essa belezinha. Estou muito feliz. Obrigada a todos os seguidores que me acompanham e torcem pelo meu sucesso", disse ela ao compartilhar a conquista com os fãs.

Andressa Urach revela por que perdeu a guarda do filho caçula

A modelo e influenciadora digital Andressa Urach surpreendeu ao falar sobre a notícia de que perdeu a guarda do filho caçula, Leon, para o pai do menino, Thiago. De acordo com o colunista Leo Dias, ela falou sobre o assunto nas redes sociais e contou como lida com a decisão do juiz.

"Eu não estou com ele porque eu não quero, até porque eu criei o Arthur junto comigo a vida inteira, carregando minha mãe para cima e para baixo, para minha mãe me ajudar a cuidar dele enquanto eu trabalhava. E assim seria com o Leon também, mas infelizmente eu perdi a guarda para o Tiago por causa do meu problema psiquiátrico, por causa da bipolaridade", disse ela.